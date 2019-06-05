Легенда журналистики Владимир Познер выступит в Минске с творческим вечером

Источник материала: Интерфакс

Блестящий собеседник, мыслитель и аналитик, интеллектуал с философским взглядом на мир, готовый обсудить любой вопрос – от политических расстановок до любви к бейсболу – Владимир Познер выступит перед минскими зрителями 15 декабря. Билеты поступили в продажу сегодня.





Космополит по происхождению

За плечами мэтра – насыщенная событиями биография, которой с лихвой хватило бы на несколько судеб. Заграничное детство – мать будущего тележурналиста родом из Франции, даже крещение мальчик принял не где-нибудь, а в Соборе Парижской Богоматери. Трехмесячного сына мать увозит в США, через пять лет семья возвращается в Париж, а к 1952-му году окончательно обосновывается в СССР.





Космополитичность детства отразилась на всей последующей жизни Познера. В свои 85 он энергичен и бодр, много путешествует, ведет на "Первом канале" собственную авторскую программу, пишет книги, снимает фильмы.

Журналист по жизни

Как ни удивительно, Владимир Познер не получил какого-либо журналистского образования, и до сих пор считает, что это не самое важное в его профессии. В активе журналиста – диплом биолого-почвенного факультета МГУ по специальности "физиология человека" – не отсюда ли его уникальное умение добираться до самой сути характера оппонента?





Владимир Владимирович – многократный лауреат премии ТЭФИ, обладатель орденов Почета, Дружбы народов, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, кавалер ордена Почетного легиона. Однако главными в своей жизни он считает не премии, а любимые занятия: общаться с родными и близкими, играть в теннис и брать интервью у интересных людей.

Собеседник по призванию

Глубокое взвешенное мнение по любому вопросу делает общение с Владимиром Познером невероятно увлекательным. Один из главных интеллектуалов современности умеет задавать острые вопросы и не боится услышать откровенные ответы. Среди его собеседников – Джулиан Ассанж и Дмитрий Медведев, Шарль Азнавур и Сергей Шнуров.





Творческая встреча с Владимиром Познером – это возможность послушать и задать вопрос человеку, который беседовал практически со всеми известными политиками, экономистами, мыслителями, прочими знаменитыми личностями, со всеми теми, кто уже вошел в историю или пишет ее сейчас.

На его встречах спрашивать можно обо всем: от взглядов на политику и общество до истории создания его личной коллекции черепах. В ответ вы услышите правду, приправленную тонким юмором. Владимир Владимирович не очень любит читать записки, поэтому приготовьтесь обратиться к нему лично, и, если повезет, – пожать легенде руку.





Творческий вечер Владимира Познера состоится 15 декабря 2019 года во Дворце Республики. Билеты поступили в продажу сегодня.

Цены билетов: от Br25 до Br125.

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия http://atomenter.by/ (без комиссии), на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.