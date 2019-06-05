Лукашенко с младшим сыном заехали на велосипедах в поселок под Оршей

В социальных сетях появилась информация о том, что Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем на минувших выходных приехал в Болбасово под Оршей. Сообщается, что визит президента не был запланированным.

Фото и видео нежданного визита президента поделились подписчики группы «Народных новостей Витебска». На видео видно, что президент с небольшой группой велосипедистов двигается по поселку.