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Лукашенко с младшим сыном заехали на велосипедах в поселок под Оршей

06.06.2019 17:16 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В социальных сетях появилась информация о том, что Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем на минувших выходных приехал в Болбасово под Оршей. Сообщается, что визит президента не был запланированным.

Фото и видео нежданного визита президента поделились подписчики группы «Народных новостей Витебска». На видео видно, что президент с небольшой группой велосипедистов двигается по поселку.

Как рассказал председатель Болбасовского поссовета Глеб Гуленков, президент с сыном заехали к ним в поселок в субботу, 1 июня, «без всякого повода». Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт отметила, что до Болбасова глава государства заехал еще в несколько деревень. А в городском поселке «поговорил с представителями местной власти о выполнении поручений, данных в прошлом году» и зашел в местный магазин, где купил кефир и мороженое, сообщает tut.by.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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В социальных сетях появилась информация о том, что Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем на минувших выходных приехал в Болбасово под Оршей. Сообщается, что...
 
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