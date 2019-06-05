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Лукашенко с младшим сыном заехали на велосипедах в поселок под Оршей
Источник материала: БДГ
В социальных сетях появилась информация о том, что Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем на минувших выходных приехал в Болбасово под Оршей. Сообщается, что визит президента не был запланированным.
Фото и видео нежданного визита президента
Как рассказал председатель Болбасовского поссовета Глеб Гуленков, президент с сыном заехали к ним в поселок в субботу, 1 июня, «без всякого повода». Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт отметила, что до Болбасова глава государства заехал еще в несколько деревень. А в городском поселке «поговорил с представителями местной власти о выполнении поручений, данных в прошлом году» и зашел в местный магазин, где купил кефир и мороженое, сообщает
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В социальных сетях появилась информация о том, что Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем на минувших выходных приехал в Болбасово под Оршей. Сообщается, что...
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