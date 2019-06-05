Соболенко вместе с бельгийкой Мертенс пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос»

Источник материала: Аргументы и факты

Во Франции на решающую стадию выходит второй в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема «Ролан Гаррос». Единственной представительницей Беларуси на соревнованиях остается Арина Соболенко, которая продолжает борьбу в женском парном разряде в тандеме с бельгийской спортсменкой Элизе Мертенс.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» белоруска и бельгийка встречались с украинско-латвийским дуэтом Людмила Киченок и Елена Остапенко. В первой партии зрители наблюдали довольно равную игру соперниц и лишь в концовке сета перевес был на стороне Соболенко и Мертенс.

Вторую партию дуэт с участием белоруски провел более уверенно и одержал общую победу в двух сетах – 7:5, 6:2. За выход в финал престижного турнира Соболенко и Мертенс поспорят с венгеркой Тимеа Бабош и француженкой Кристиной Младенович. Матч предварительно состоится днем 7 июня.

Отметим, что это первый в карьере Арины Соболенко выход в полуфинал турнира серии Большого шлема. В одиночном разряде белоруска завершила выступление на стадии второго круга, уступив американке Аманде Анисимовой.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 9 июня.