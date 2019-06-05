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Соболенко вместе с бельгийкой Мертенс пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос»

06.06.2019 17:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Соболенко вместе с бельгийкой Мертенс пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос»
Фото из открытых источников

Во Франции на решающую стадию выходит второй в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема «Ролан Гаррос». Единственной представительницей Беларуси на соревнованиях остается Арина Соболенко, которая продолжает борьбу в женском парном разряде в тандеме с бельгийской спортсменкой Элизе Мертенс.

Соболенко вместе с бельгийкой Мертенс пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос» Соболенко и Мертенс вышли в 1/4 финала парного разряда на "Ролан Гаррос"

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» белоруска и бельгийка встречались с украинско-латвийским дуэтом Людмила Киченок и Елена Остапенко. В первой партии зрители наблюдали довольно равную игру соперниц и лишь в концовке сета перевес был на стороне Соболенко и Мертенс.

Вторую партию дуэт с участием белоруски провел более уверенно и одержал общую победу в двух сетах – 7:5, 6:2. За выход в финал престижного турнира Соболенко и Мертенс поспорят с венгеркой Тимеа Бабош и француженкой Кристиной Младенович. Матч предварительно состоится днем 7 июня.

Отметим, что это первый в карьере Арины Соболенко выход в полуфинал турнира серии Большого шлема. В одиночном разряде белоруска завершила выступление на стадии второго круга, уступив американке Аманде Анисимовой.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 9 июня.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема во Франции в парном разряде.
 
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