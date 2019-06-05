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Белоруске 20 лет платили две пенсии - и в 75 она попала под «уголовку»

06.06.2019 17:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 75-летняя женщина много лет получала две пенсии, установила местная милиция.

Оказалось, что еще в 1995 году женщина вышла на пенсию по выслуге лет. В то время она проживала в Слониме, а поэтому обратилась в местное управление социальной защиты за выплатами. В 1999-м женщина переехала на постоянное место жительства в Витебск — и здесь она также написала заявление на выплату пенсии. Более того, она указала в документах, что другие выплаты не получает. После этого ей была начислена еще одна пенсия, которую она регулярно получала на протяжении практически 20 лет.

Сумма незаконных выплат составила чуть более 32 тысяч рублей.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Витебск
 
 
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Сумма незаконных выплат составила чуть более 32 тысяч рублей.
 
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