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«Челси» согласился продать Азара в «Реал»
Источник материала: Tut.by
Полузащитник «Челси» Эден Азар продолжит карьеру в «Реале», сообщает
Клубы согласовали трансфер 28-летнего хавбека за 130 миллионов фунтов, включая бонусы. Лондонцы согласились отпустить игрока за эту сумму.
Переговоры продолжались всю неделю, и стороны в итоге пришли к соглашению. Бельгийцу осталось подписать контракт с мадридской командой.
«Реал» изначально не планировал платить за Азара более 88 миллионов фунтов.
По данным
Поэтому в «Челси» уверены, что в итоге заработают все 130 миллионов фунтов на продаже Азара.
Отмечается, что переговоры от лица «синих» вела директор Марина Грановская.
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Полузащитник «Челси» Эден Азар продолжит карьеру в «Реале».
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