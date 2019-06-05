ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Челси» согласился продать Азара в «Реал»

06.06.2019 17:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Полузащитник «Челси» Эден Азар продолжит карьеру в «Реале», сообщает Sports.ru.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Клубы согласовали трансфер 28-летнего хавбека за 130 миллионов фунтов, включая бонусы. Лондонцы согласились отпустить игрока за эту сумму.

Переговоры продолжались всю неделю, и стороны в итоге пришли к соглашению. Бельгийцу осталось подписать контракт с мадридской командой.

«Реал» изначально не планировал платить за Азара более 88 миллионов фунтов.

По данным The Telegraph, изначальная сумма трансфера действительно составит 88 миллионов, однако условия для получения бонусов, прописанные в договоре между клубами, очень легкие для достижения.

Поэтому в «Челси» уверены, что в итоге заработают все 130 миллионов фунтов на продаже Азара.

Отмечается, что переговоры от лица «синих» вела директор Марина Грановская.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Челси» Эден Азар продолжит карьеру в «Реале».
 
Новости дня
Новости разные
 
По улице Белова в Пинске появится новый торговый центр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика