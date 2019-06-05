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Как Беларусь стала площадкой для мирного диалога? События, факты и мнения экспертов – в программе «В обстановке мира»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь как площадка для мирного диалога. Как небольшая страна смогла заработать имидж миротворца и к чему при равнодушии правящих элит может привести сложившаяся внешнеполитическая ситуация?
А также какие наши первые дипломатические победы и актуальные инициативы? Удастся ли посадить за минский стол переговоров конфликтующие стороны? События, факты, мнения экспертов о самых важных темах недели – в программе «В обстановке мира».
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Как Беларусь стала площадкой для мирного диалога? События, факты и мнения экспертов – в программе «В обстановке мира»
Новости Беларуси. Беларусь как площадка для мирного диалога. Как небольшая страна смогла заработать имидж миротворца и к чему при равнодушии правящих элит может...
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