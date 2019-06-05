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Как Беларусь стала площадкой для мирного диалога? События, факты и мнения экспертов – в программе «В обстановке мира»

06.06.2019 16:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь как площадка для мирного диалога. Как небольшая страна смогла заработать имидж миротворца и к чему при равнодушии правящих элит может привести сложившаяся внешнеполитическая ситуация?

А также какие наши первые дипломатические победы и актуальные инициативы? Удастся ли посадить за минский стол переговоров конфликтующие стороны? События, факты, мнения экспертов о самых важных темах недели – в программе «В обстановке мира».

Как Беларусь стала площадкой для мирного диалога? События, факты и мнения экспертов – в программе «В обстановке мира»

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Новости Беларуси. Беларусь как площадка для мирного диалога. Как небольшая страна смогла заработать имидж миротворца и к чему при равнодушии правящих элит может...
 
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