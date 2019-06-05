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В текст молитвы «Отче наш» внёс изменения Папа Римский

06.06.2019 16:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Папа Римский внес изменения в текст молитвы «Отче наш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На такой серьезный шаг понтифик пошел в связи с жалобами верующих на некорректный английский перевод, который подразумевал, что Бог вводит людей в искушение.

Теперь строка «не введи нас во искушение» будет звучать, как «не дай нам впасть в искушение». Такой вариант ближе к французскому переводу и не искажает смысла.

В текст молитвы «Отче наш» внёс изменения Папа Римский

В текст молитвы «Отче наш» внёс изменения Папа Римский

В текст молитвы «Отче наш» внёс изменения Папа Римский

Люди в материале: Папа Римский
 
 
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Папа Римский внес изменения в текст молитвы «Отче наш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На такой серьезный шаг понтифик пошел в связи с жалобами...
 
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