В текст молитвы «Отче наш» внёс изменения Папа Римский

Источник материала: СТВ

Папа Римский внес изменения в текст молитвы «Отче наш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На такой серьезный шаг понтифик пошел в связи с жалобами верующих на некорректный английский перевод, который подразумевал, что Бог вводит людей в искушение.

Теперь строка «не введи нас во искушение» будет звучать, как «не дай нам впасть в искушение». Такой вариант ближе к французскому переводу и не искажает смысла.











