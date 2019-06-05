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«Победителем должен быть зритель». Журналисты СТВ получили аккредитации на освещение II Европейских игр

06.06.2019 16:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 дней остается до II Европейских игр в Минске. Белорусская столица ожидает более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Освещать главное спортивное событие лета будут более тысячи представителей СМИ.

«Победителем должен быть зритель». Журналисты СТВ получили аккредитации на освещение II Европейских игр

И сегодня, 6 июня, началась выдача аккредитаций для белорусских репортеров. В центр, расположенный в спорткомплексе университета физкультуры, одними из первых прибыли журналисты СТВ – авторы информационно-аналитических программ «Неделя» и «Неделя спорта» Юлия Огнева и Ярослав Писаренко.

«Победителем должен быть зритель». Журналисты СТВ получили аккредитации на освещение II Европейских игр

Юлия Огнева, СТВ:
Кто журналист, тот знает, насколько ценен вот этот заветный бейджик. Он не просто помогает работать – он позволяет делать нашу работу.

Знаю, что на форум аккредитовано очень большое количество журналистов. Поэтому конкуренция, видимо, будет не только в спорте, но и среди СМИ. Медалей, наверное, у нас не будет, но все-таки победителем должен быть зритель. Поэтому работаем и, конечно, болеем за наших. 

«Победителем должен быть зритель». Журналисты СТВ получили аккредитации на освещение II Европейских игр

«Победителем должен быть зритель». Журналисты СТВ получили аккредитации на освещение II Европейских игр

Аккредитацию на II Европейские игры должны получить около 400 белорусских и более 600 иностранных журналистов. К освещению мультиспортивного форума готовится и телеканал СТВ. На время проведения II Европейских игр наша ньюс-рум сменит локацию. Выездная студия новостей будет работать в кинотеатре «Москва» – напротив Дворца спорта.

Люди в материале: Юлия Огнёва, Ярослав Писаренко
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 15 дней остается до II Европейских игр в Минске. Белорусская столица ожидает более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, сообщили в программе Новости «24...
 
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