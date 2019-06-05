В Мозырском районе сельчанин изрубил топором Chevrolet агронома

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В деревне Слобода Мозырского района безработный местный житель изрубил топором чужой автомобиль.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, происшествие случилось на молочно-товарной ферме. Что побудило нетрезвого 43-летнего мужчину начать бить топором Chevrolet Niva агронома – неизвестно.



Фото: ГКСЭ по Гомельской области

По словам свидетелей, у гражданина не было причин ломать машину. С агрономом у него конфликтов не возникало.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».



Фото: ГКСЭ по Гомельской области

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