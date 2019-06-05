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В Мозырском районе сельчанин изрубил топором Chevrolet агронома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В деревне Слобода Мозырского района безработный местный житель изрубил топором чужой автомобиль.
Как
По словам свидетелей, у гражданина не было причин ломать машину. С агрономом у него конфликтов не возникало.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Весной 2019 года в Минске молодой человек обстрелял из пневматического пистолета припаркованный автомобиль.
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Новости Беларуси. В деревне Слобода Мозырского района безработный местный житель изрубил топором чужой автомобиль. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома,...
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