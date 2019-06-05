Силовики задержали художника Алеся Пушкина. Он устроил акцию в поддержку беларуского языка

Источник материала: KYKY

В городе Крупки (Минская область) силовики задержали беларуского живописца Алеся Пушкина. Он устраивал акцию в поддержку беларуского языка, пишет «Радые Свабода».

Дело в том, что сегодня, 6 июня, 220-я годовщина рождения поэта Александра Пушкина. В связи с этим Алесь Пушкин устроил перфоманс против дискриминации беларуского языка. Возле магазина «Евроопт» беларус вышел с плакатами «Беларусь в NATO», «Russia – war!» и «Stop russian agression on Europe». Магазин Пушкин выбрал неслучайно: в прошлом месяце художника отказывались обслуживать по-беларуски.

Спустя полчаса после начала акции к Алесю подошел охранник магазина, затем приехала милиция. Они отняли плакаты и силой потащили Пушкина в служебную машину.