Пружанский исполком отправил на службу негодного парня. Армия подала в суд

Источник материала: KYKY

Войсковая часть подала в суд на Пружанский райисполком за «необоснованный» призыв к службе: врач не придал значения заболеванию призывника и счел его годным к военной службе. Армия потребовала 923,17 рублей за то, что на беларуса успели потратить деньги на питание, лечение и боевую подготовку.

Как сообщается на сайте Верховного суда Беларуси, во время медкомиссии врач-невролог проигнорировал наличие мышечной атрофии призывника. Этим он нарушил Методику медицинских исследований, из-за чего парня отправили на срочную военную службу, в то время как его состояние здоровья это запрещало.

Исполком и врач протестовали против удовлетворения иска войсковой части. Они настаивали на том, что армия не предоставила никаких доказательств нарушения в проведении медицинского осмотра. Однако суд так не посчитал.

Экономический суд Брестской области обязал Пружанский райисполком возместить ущерб в размере 923,17 рубля, а также 637,50 рубля в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. Постановление не обжаловали.