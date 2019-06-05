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Пружанский исполком отправил на службу негодного парня. Армия подала в суд
Источник материала: KYKY>
Войсковая часть подала в суд на Пружанский райисполком за «необоснованный» призыв к службе: врач не придал значения заболеванию призывника и счел его годным к военной службе. Армия потребовала 923,17 рублей за то, что на беларуса успели потратить деньги на питание, лечение и боевую подготовку.
Как
Исполком и врач протестовали против удовлетворения иска войсковой части. Они настаивали на том, что армия не предоставила никаких доказательств нарушения в проведении медицинского осмотра. Однако суд так не посчитал.
Экономический суд Брестской области обязал Пружанский райисполком возместить ущерб в размере 923,17 рубля, а также 637,50 рубля в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. Постановление не обжаловали.
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