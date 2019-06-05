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Пружанский исполком отправил на службу негодного парня. Армия подала в суд

06.06.2019 17:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Войсковая часть подала в суд на Пружанский райисполком за «необоснованный» призыв к службе: врач не придал значения заболеванию призывника и счел его годным к военной службе. Армия потребовала 923,17 рублей за то, что на беларуса успели потратить деньги на питание, лечение и боевую подготовку. 

Как сообщается на сайте Верховного суда Беларуси, во время медкомиссии врач-невролог проигнорировал наличие мышечной атрофии призывника. Этим он нарушил Методику медицинских исследований, из-за чего парня отправили на срочную военную службу, в то время как его состояние здоровья это запрещало. 

Исполком и врач протестовали против удовлетворения иска войсковой части. Они настаивали на том, что армия не предоставила никаких доказательств нарушения в проведении медицинского осмотра. Однако суд так не посчитал. 

Экономический суд Брестской области обязал Пружанский райисполком возместить ущерб в размере 923,17 рубля, а также 637,50 рубля в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. Постановление не обжаловали. 

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Войсковая часть подала в суд на Пружанский райисполком за «необоснованный» призыв к службе: врач не придал значения заболеванию призывника и счел его годным к...
 
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