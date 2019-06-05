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Сооснователь Wargaming рассказал о «травле» иностранного бизнеса на Кипре. Но с ним согласны не все

06.06.2019 16:26 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуский бизнесмен, сооснователь компании Wargaming Иван Михневич (сейчас к компании он отношения не имеет) в интервью «РИА Новости» рассказал, почему на Кипре становится сложнее работать. С его слов, банки вынуждают предпринимателей выводить деньги из страны и закрывают счета.

Иван утверждает, что «травля» началась год назад, с директивы Центрального банка Кипра. Это лишило Кипр части экономики, считает Михневич. Он предполагает, что это было направлено на русский бизнес: «Они [русские бизнесмены] не сняли [деньги], им закрыли счета. Многим людям приходят уведомления, что «мы вам закрываем счета, и переводите деньги куда хотите». 

Банки также создают «токсичные» условия работы, усложняя банковскую систему и бюрократию. Мол, это связано с «чисткой» сомнительных бизнес-практик. 

Иван Михневич заявил: «Я подтверждаю: пострадавшими в этой войне с офшорами стали не только русские и русскоязычные, есть и другие компании. Просто российского бизнеса здесь очень много. Только в этом проблема. То есть, эти меры не направлены напрямую на Россию. Я бы не сказал, что это чисто антироссийская дискриминация как таковая. Но российский бизнес является основным «потерпевшим» в этой ситуации».

Однако дествующий глава Wargaming Ad Agency Сергей Осипов так не считает. Вот, что он рассказал KYKY:

«Война есть война, чему же здесь удивляться. US оказывает давление на всех союзников России, включая Кипр. Страдают крупные окологосударственные бизнесмены и вороватые чиновники.  Им приходится объяснять происхождение денег, которые они переводят в Кипрские банки. А попробуй объясни, откуда у тебя миллион баксов, при чиновничьей-то зарплате. 

Беларусу обидно быть жертвой в этой чужой войне. Но могу сказать, что, живя на острове пятый год, я не вижу экстраординарного давления. Все вопросы банков были абсолютно естественными и никаких «последствий» лично я не испытал. Для сравнения: беларуская налоговая требует в десять раз больший пакет документов. И вот где вы действительно сталкиваетесь с совершенно несуразными с точки зрения бизнеса вопросами вроде «Где ваша маркетинговая политика?» или «Бумажный табель посещаемости офиса».

Да, Кипр уже не офшор. С 2003 года, если что. Не надо пользоваться местными банками в сомнительных целях. Прислушайтесь к рекомендации героя Анатолия Папанова в фильме «Берегись автомобиля»: «Тебя посодют, а ты не воруй!»

 
 
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Беларуский бизнесмен, сооснователь компании Wargaming Иван Михневич (сейчас к компании он отношения не имеет) в интервью «РИА Новости» рассказал, почему на Кипре...
 
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