ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Переклинило! Посмотрите на Chevrolet Niva агронома после нападения сельчанина с топором

06.06.2019 16:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В деревне Слобода Мозырского района автомобиль агронома на молочно-товарной ферме КСУП «Слободское им. В.И.Ленина» подвергся нападению местного жителя.
1 из 4

43-летний неработающий мужчина в этот день изрядно выпил. Чем ему не понравилась «Chevrolet Niva», теперь пытаются выяснить правоохранители. Но в тот момент он схватил топор и стал наносить им удары по автомобилю.
 
По заверению свидетелей, явных причин для этого не было. С агрономом у них конфликтов не случалось. 

Мозырским РОСК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство), сообщает гомельская милиция.



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деревне Слобода Мозырского района автомобиль агронома на молочно-товарной ферме КСУП «Слободское им. В.И.Ленина» подвергся нападению местного жителя.
 
Новости дня
Новости разные
 
Купил новое авто до 20 000 рублей и никому ничего не должен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика