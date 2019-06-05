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Переклинило! Посмотрите на Chevrolet Niva агронома после нападения сельчанина с топором
Источник материала: Партизан
В деревне Слобода Мозырского района автомобиль агронома на молочно-товарной ферме КСУП «Слободское им. В.И.Ленина» подвергся нападению местного жителя.
43-летний неработающий мужчина в этот день изрядно выпил. Чем ему не понравилась «Chevrolet Niva», теперь пытаются выяснить правоохранители. Но в тот момент он схватил топор и стал наносить им удары по автомобилю.
По заверению свидетелей, явных причин для этого не было. С агрономом у них конфликтов не случалось.
Мозырским РОСК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство),
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В деревне Слобода Мозырского района автомобиль агронома на молочно-товарной ферме КСУП «Слободское им. В.И.Ленина» подвергся нападению местного жителя.
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