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Черносотенцев бомбануло от трейлера фильма "Купала"

06.06.2019 16:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трейлер фильма «Купала» вызвал резкую реакцию в черносотенских кругах.


Эта лента «Беларусьфильма» о народном поэте Янке Купале считается самых масштабным за последние годы отечественным кинопроектом. Режиссер — Владимир Янковский. Фильм снимался в Беларуси, Литве и России.

Наша нива публикует некоторые отзывы.

«Это один из первых крупных проектов, продвигающих дерусификацию и центральноевропейскую идентичность белорусов, который сделан именно государством, а не активистами, для иллюзии гражданской инициативы. Фильм нужен, чтобы создать ощущение, что до революции Беларусь была не частью Российской империи, а чем-то вроде Польши (см. крылатые гусары, католики, мова и т.д.).»

Дальше приводится высказывание Андрея Курейчика: «В «Янке Купале» органично и много говорят на «тарашкевице». Там ясно постулируется и доносится важнейшая мысль: беларусы — никакие не русские, что это нация достойная своего национально ориентированного государства, а наша мова — это круто! Когда такое кино снимал «Беларусьфильм»?»

Курейчик сам снялся в «Купале». Если российские кинокомпании продолжат пользоваться услугами этого персонажа, они будут фактически оплачивать и поддерживать дерусификацию и видного деятеля белорусского национализма. Эта идентичность активно внедряется с 2014 года, и я даю ещё несколько лет до момента, когда она заполонит в республике всё, а враждебность белорусского государства станет очевидной для российского обывателя». (Телеграм-канал «Бульба престолов»)

«Во-первых, если судить по трейлеру, создателям фильма не удалось (а может, они и не стремились к этому?..) уйти от штампов «старого» белорусского кино, где непременно присутствуют качающая деревянную колыбельку мать, добрый дедушка с сохой, рассказывающий внуку о богатстве нашем — хлебе насущном, и т.п. Моментов, решенных в стилистике национального романтизма (избы, аисты, колодцы, сохнущее на ветру белье), в фильме будет в избытке, можно не сомневаться.

Во-вторых, уже по трейлеру можно совершенно определенно сказать, в каком ключе будут поданы некоторые моменты из истории Беларуси. Так, Польское восстание 1863-64 гг. — безусловное благо, а его деятели — национальные герои. Это видно из краткого диалога мальчика Яся Луцевича с неким седоусым ветераном восстания, который горячо уверяет его, что «мы не здамося нiколi». 

Соответственно, нехорошие «царские войска» расстреливают некую демонстрацию под лозунгом «Долой царское правительство!», а Купале достается от казака нагайкой по спине, хотя подобного факта в биографии поэта не зафиксировано». (Сайт «Телескоп»)

«Как ни верти, Янка Купала — персонаж из советского пантеона классиков национальной литературы. Этому не помешала его многотрудная биография — и сотрудничество с БНР (а через нее — с немецкой оккупационной администрацией), и высокая должность в БНК (а через нее — обвинения в связке с польской оккупационной администрацией. Этому не помешала отчетливая националистическая нота в его досоветской поэзии и публицистике.

Если же это сага о «беларускости», перемолотой «совком», — что же, это идеологический тренд нынешней грантовзяточной IT-оппозиции. Но тренды приходят и уходят. И это кино умрет так же, как умерли фильмы 1920-х годов о храбром борце с царским самодержавием Кастусе Калиновском». (Телеграм-канал «Трыкатаж»)

 
 
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Трейлер фильма «Купала» вызвал резкую реакцию в черносотенских кругах.
 
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