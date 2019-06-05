Успех гимназистки на выставке-конкурсе рисунков

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Официально его впервые отпраздновали в 1950 году, но зарождение детского дня произошло в 20 годах прошлого века. В этот день во всех школах, детских учреждениях бывают концерты, вечера. В городских развлекательных центрах для детей показывают фильмы, устраивают конкурсы, фестивали. Ассоциация международных викторин и конкурсов в преддверии Международного дня защиты детей провела выставку-конкурс рисунков «1 июня – День защиты детей».

В международном конкурсе приняла участие ученица 11 «Б» класса ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» Екатерина Тарасевич (учитель Юлия Сергеевна Павлова). На конкурс Екатерина представила работу «Беражыце дзяцей!». Работа гимназистки отмечена дипломом ІІ степени. Благодарности за такой успех ученицы получили учитель Ю.С. Павлова и директор гимназии № 1 Н.В. Сивиренцева.

Поздравляем талантливую художницу и желаем ей дальнейших творческих успехов!