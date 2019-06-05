Американец сорвал джекпот в 345 миллионов долларов. Помогло печенье с предсказаниями

Источник материала: Tut.by

Житель американского штата Северная Каролина сорвал джекпот в сотни миллионов долларов, вписав в лотерейный билет числа из печенья с предсказаниями. Об этом сообщает местный информационный портал WRAL.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

66-летний Чарльз Джексон (Charles Jackson) решил сыграть в лотерею после того, как его внучка дала ему печенье с предсказанием, купленное во вьетнамском ресторане. Счастливые числа принесли ему выигрыш в 344,6 миллиона долларов — рекордный куш для штата.

Мужчина узнал о выигрыше с опозданием. Он утверждает, что не смотрит новости по телевизору, а потому не знал, сколько составил его приз. Джексон нашел выигрышную комбинацию в интернете и решил, что выиграл 50 тысяч долларов. Но, когда он пришел за деньгами, его огорошили новостью об истинном размере приза.

Американец принял решение сразу забрать 223 миллиона долларов, а не получать всю сумму выигрыша платежами в течение нескольких лет. Часть денег он собирается пожертвовать на благотворительность, а один миллион долларов отдать брату. Мужчины давно договорились, что если кто-то из них сорвет большой джекпот, один отдаст другому миллион.

«Не знаю, что буду делать с этой кучей денег. Надеюсь, сильно они меня не изменят. Я продолжу ходить в джинсах, но, возможно, в новых», — признался журналистам счастливчик. Он добавил, что собирается съездить с супругой во Вьетнам, где они были уже около 20 раз.