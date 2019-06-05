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 Мезенцев хочет, чтобы двери российского посольства были широко распахнуты для коллег и друзей

06.06.2019 17:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

 Мезенцев хочет, чтобы двери российского посольства были широко распахнуты для коллег и друзей

Как заявил на брифинге новый посол России Дмитрий Мезенцев, он не знаком с дипломатической работой предыдущего посла Михаила Бабича в Минске.

Об этом в Минске на своем первом брифинге в качестве посла России в Беларуси заявил Дмитрий Мезенцев, пишет tut.by.

«Установка, я думаю, которую дает глава государства и глава МИД любому послу, в рамках его задач. Это сделать все, чтобы глубина отношений между Россией и Беларусью была еще более результативной, чтобы это чувствовали люди. Чтобы традиции братских народов, экономического взаимодействия, возможность и готовность брать друг у друга лучший опыт в экономических и социальных практиках приносила миллионам гражданам наших стран достаток, комфорт, уверенность, чтобы они планы своих семей соотносили с планами двусторонних отношений, своих государств», — сказал Мезенцев.

На вопрос чем его дипломатическая миссия будет отличаться от миссии предыдущего посла Михаила Бабича, Мезенцев ответил, что не может сравнивать.

По словам Дмитрия Мезенцева, он не был знаком с практикой Михаила Бабича.

«Но я понимаю, с учетом моего дипломатического опыта и в китайской столице генеральным секретарем ШОС, что любая дипломатическая практика характеризуется рядом черт: открытостью, искренностью, максимальным вниманием к людям», - сказал он.

Посол добавил: «И мы хотели бы, чтобы двери российского посольства были широко распахнуты для наших коллег и друзей. И чтобы на приеме 11 июня было как можно больше гостей, чтобы мы пожали им руки, сдвинули бокалы в честь государственного праздника Дня России».

Позже он также добавил, что «никаких закрытых дверей для белорусских журналистов не будет».

Напомним, 30 апреля Владимир Путин отозвал Михаила Бабича с должности посла России в Минске и подписал указ о назначении нового посла в Беларуси — им стал сенатор Дмитрий Мезенцев. В последние месяцы своей работы Михаил Бабич несколько раз вступал в заочную жесткую перепалку с белорусским МИД.

В Минск Мезенцев прибыл 3 июня, а уже 5 июня встретился с главой МИД Владимиром Макеем для вручения копий верительных грамот. 

 
Теги: Минск
 
 
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Как заявил на брифинге новый посол России Дмитрий Мезенцев, он не знаком с дипломатической работой предыдущего посла Михаила Бабича в Минске.
 
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