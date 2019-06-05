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В Полоцке МАЗ не пропустил мотоцикл: пострадали байкер и его пассажир

06.06.2019 17:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла 5 июня, около 12.00, в Полоцке. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

По информации инспекторов, 37-летний водитель МАЗа ехал по улице Зыгина и при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклу Honda, которым управлял 26-летний мужчина.

В результате ДТП мотоциклист и его 20-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

 
 
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Авария произошла 5 июня, около 12.00, на улице Зыгина.
 
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