В Полоцке МАЗ не пропустил мотоцикл: пострадали байкер и его пассажир

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла 5 июня, около 12.00, в Полоцке. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

По информации инспекторов, 37-летний водитель МАЗа ехал по улице Зыгина и при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклу Honda, которым управлял 26-летний мужчина.

В результате ДТП мотоциклист и его 20-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.