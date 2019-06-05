Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня с рабочим визитом посещает Гродненскую область (обновляется)

Источник материала: Вороновская газета





В Гродно проходит XXII Белорусско-Польский экономический форум

Михаил Мясникович принимает участие в работе XXII Белорусско-Польского экономического форума «Добрососедство-2019», который проходит на базе отдыха «Привал». В ходе форума эксперты, практики бизнеса, исследователи обсудят вопросы трансграничного сотрудничества между двумя странами, поделятся опытом в сфере реализации проектов в разных сферах.

Организован XXII Белорусско-Польский экономический форум Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Польско-Белорусской торгово-промышленной палатой и Польским агентством инвестиций и торговли при поддержке Посольства Республики Польша в Республике Беларусь. Впрограмме нынешнего форума пленарное заседания и проведение трех секций: «Межрегиональное сотрудничество и развитие», «Логистические услуги. Создание благоприятного климата», «Информационные технологии», а также контактно-кооперационной биржи между белорусскими и польскими деловыми кругами. Заседание одной из секции состоялось 6 июня в Гродно. Продолжится форум 7 июня в Минске.





Стоит отметить, что место проведения форума тоже выбрано не случайно. База отдыха «Привал» красноречивый пример того, как предприятие может вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемое имущество. Сегодня «Привал» стал одним из излюбленных мест отдыха гродненцев и многочисленных гостей города над Неманом. Сюда приезжают и безвизовые туристы, число которых в городе над Неманом растет с каждым днем. Как Гродненской табачной фабрике удалось создать такую базу отдыха, а также о перспективах ее дальнейшего развития рассказал гостям генеральный директор предприятия Юрий Чернышев.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович и председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Кравцов открыли заседание круглого стола в рамках XXII Белорусско-Польского экономического форума «Добрососедство-2019». Представители Гродненской и Брестской областей, Подлясского и Люблинского воеводств Республики Польша обсудили вопрос «Трансграничное сотрудничество – европейский инструмент белорусско-польского соседства».





– На Белорусско-Польском экономическом форуме обсуждаются очень актуальные вопросы, это наша общая история, и мы должны внести определенный вклад в дальнейшее развитие наших добрососедских отношений, – подчеркнул, открывая заседание, Михаил Мясникович. – Сегодня в Гродно и завтра в Минске в форуме примет участие руководитель Сената Польши Станислав Карчевский. От имени белорусской стороны хотел бы пожелать успехов в работе секции трансграничного сотрудничества. В Гродненской и Брестской областях реализуется порядка 50 совместных проектов. Полагаем, их может быть намного больше. Есть договоренность с торгово -промышленными палатами и польской Академией наук о проведении Форума идей для того чтобы таких совместных проектов стало еще больше.

О трансграничном сотрудничестве Республики Беларусь с регионами Республики Польша шла речь на заседании круглого стола. В частности, на территории Гродненской области по программе «Польша-Беларусь-Украина» на 2007-2013 годы реализовано 18 проектов на сумму порядка 14,5 миллионов евро, в том числе самый крупный с участием Государственного таможенного комитета Беларуси «Строительство перемещаемых систем управления рентген-сканирования транспортных средств на дорожном контрольно-пропускном пункте «Брузги» с объемом финансирования белорусского партнера более трех миллионов евро.





– Достигнутый беспрецедентный уровень взаимного доверия и понимания позволил нам получить хороший результат, а главное открыл возможности для движения вперед и налаживания многосторонних связей в самых различных сферах, – отметила заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик. – Бюджет реализуемой сегодня программы на 2014-2020 годы составил по двум конкурсным отборам 84 миллиона евро. От Гродненской области к участию было представлено 156 проектных заявок, из которых 29 уже рекомендованы к финансированию. Есть среди них два крупномасштабных проекта.

По программе «Добрососедство» с участием Республики Беларусь реализовано 7 проектов на сумму более двух миллионов евро, в рамках программы «Польша-Беларусь-Украина» – 42 проекта на сумму порядка 34 миллионов евро. Их реализация способствовала решению важных вопросов социально-экономической, культурной и других сфер стран, участниц программ. Наибольшую активность с белорусской стороны проявляют Гродненская и Брестская области. Об этом рассказала исполнительный директор Центра международной технической помощи ЕС в Республике Беларусь Дина Гончарова. В обсуждении темы также приняли участие представители белорусской и польской сторон.





О том, как Гродненской табачной фабрике удалось создать такую базу отдыха, а также о перспективах ее дальнейшего развития рассказал гостям генеральный директор предприятия Юрий Чернышев. Он отметил, что база отдыха была открыта в 2016 году на месте реконструированного профилактория предприятия и на сегодняшний день уже приняла более 202 тысячи посетителей. В 2017 году на территории базы была построена гостиница «PRIVAL HOTEL», в ней уже побывали более 2,5 тысяч гостей из 26 стран мира. Помимо разнообразных зон отдыха, игровых и спортивных площадок здесь построен причал на реке Неман, с которого можно отправиться на прогулку на катере на воздушной подушке. В перспективе планируется строительство моста, что соединит базу отдыха «Привал» с лесопарковой зоной Пышки.

Следует подчеркнуть, форум «Добрососедство» — уникальная возможность для развития и оптимизации делового сотрудничества с польскими партнерами, обретения новых контактов, обсуждения, в том числе представителями органов власти обеих стран, вопросов сотрудничества, а также новых проектов и возможностей для инвестиций в рамках межрегионального и трансграничного сотрудничества. «Добрососедство» уже стало ежегодной площадкой обмена мнениями и опытом, местом установления и развития деловых контактов.

Сегодня же состоится встреча Михаила Мясниковича с председателем Сената Польши Станиславом Карчевским, а также с представителями польской парламентской делегации и представителями Подляского и Люблинского воеводств.







Ирина АНИКЕВИЧ

Фото: Артем ТУРЛАЙ