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Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня с рабочим визитом посещает Гродненскую область (обновляется)

06.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня с рабочим визитом посещает Гродненскую область (обновляется)

В Гродно проходит XXII Белорусско-Польский экономический форум

Михаил Мясникович принимает участие в работе XXII Белорусско-Польского экономического форума «Добрососедство-2019», который проходит на базе отдыха «Привал». В ходе форума эксперты, практики бизнеса, исследователи обсудят вопросы трансграничного сотрудничества между двумя странами, поделятся опытом в сфере реализации проектов в разных сферах. 

Организован XXII Белорусско-Польский экономический форум Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Польско-Белорусской торгово-промышленной палатой и Польским агентством инвестиций и торговли при поддержке Посольства Республики Польша в Республике Беларусь. Впрограмме нынешнего форума пленарное заседания и проведение трех секций: «Межрегиональное сотрудничество и развитие», «Логистические услуги. Создание благоприятного климата», «Информационные технологии», а также контактно-кооперационной биржи между белорусскими и польскими деловыми кругами. Заседание одной из секции состоялось 6 июня в Гродно. Продолжится форум 7 июня в Минске.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня с рабочим визитом посещает Гродненскую область (обновляется)
 
Стоит отметить, что место проведения форума тоже выбрано не случайно. База отдыха «Привал» красноречивый пример того, как  предприятие может вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемое имущество. Сегодня «Привал» стал одним из излюбленных мест отдыха гродненцев и многочисленных гостей города над Неманом. Сюда приезжают и безвизовые туристы, число которых в городе над Неманом растет с каждым днем.  Как Гродненской  табачной фабрике удалось создать такую базу отдыха, а также о перспективах ее дальнейшего развития рассказал гостям генеральный директор предприятия Юрий Чернышев. 
 
Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович  и председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Кравцов открыли заседание круглого стола в рамках XXII Белорусско-Польского экономического форума «Добрососедство-2019». Представители Гродненской и Брестской областей,  Подлясского и Люблинского воеводств Республики Польша обсудили вопрос «Трансграничное сотрудничество – европейский инструмент белорусско-польского соседства». 
 
Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня с рабочим визитом посещает Гродненскую область (обновляется)
 
– На Белорусско-Польском экономическом форуме обсуждаются очень актуальные вопросы, это наша общая  история, и мы должны внести определенный вклад в дальнейшее развитие наших добрососедских отношений,  – подчеркнул, открывая заседание,  Михаил Мясникович. –  Сегодня  в Гродно и завтра в Минске  в форуме примет участие руководитель Сената Польши Станислав Карчевский. От имени белорусской стороны хотел бы пожелать успехов в работе секции трансграничного сотрудничества. В Гродненской и Брестской областях реализуется порядка 50 совместных  проектов. Полагаем, их может быть намного больше. Есть договоренность с торгово -промышленными палатами и польской Академией наук о проведении Форума идей для того чтобы таких совместных проектов стало еще больше.
 
О трансграничном сотрудничестве  Республики Беларусь с регионами Республики Польша шла речь на заседании круглого стола. В частности, на территории  Гродненской области по программе  «Польша-Беларусь-Украина» на 2007-2013 годы реализовано 18 проектов на сумму порядка 14,5 миллионов евро, в том числе самый крупный с участием Государственного таможенного комитета Беларуси «Строительство перемещаемых систем управления рентген-сканирования транспортных средств на дорожном контрольно-пропускном пункте «Брузги» с объемом финансирования белорусского партнера более трех миллионов евро. 

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня с рабочим визитом посещает Гродненскую область (обновляется)

 
– Достигнутый  беспрецедентный уровень взаимного доверия и понимания позволил нам получить хороший результат, а главное открыл возможности для движения вперед и налаживания многосторонних связей в самых различных сферах, – отметила заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик. – Бюджет реализуемой сегодня программы на 2014-2020 годы составил  по двум конкурсным отборам 84 миллиона евро. От Гродненской области к участию было представлено 156 проектных заявок, из которых 29  уже рекомендованы к финансированию. Есть среди них два крупномасштабных проекта.
 
По программе  «Добрососедство» с  участием Республики Беларусь реализовано 7 проектов на сумму более двух миллионов евро, в рамках программы «Польша-Беларусь-Украина»  – 42 проекта на сумму порядка 34 миллионов евро. Их реализация способствовала решению важных вопросов социально-экономической, культурной и других сфер стран,  участниц программ. Наибольшую активность с белорусской стороны проявляют Гродненская и Брестская области. Об этом рассказала исполнительный директор Центра международной технической помощи ЕС в Республике Беларусь Дина Гончарова. В обсуждении темы также приняли участие представители белорусской и польской сторон. 
Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня с рабочим визитом посещает Гродненскую область (обновляется)
 
О том, как Гродненской  табачной фабрике удалось создать такую базу отдыха, а также о перспективах ее дальнейшего развития рассказал гостям генеральный директор предприятия Юрий Чернышев. Он отметил, что база отдыха была открыта в 2016 году на месте реконструированного профилактория предприятия и на сегодняшний день уже приняла  более 202 тысячи посетителей. В 2017 году на территории базы была построена гостиница «PRIVAL HOTEL»,  в ней уже побывали более 2,5 тысяч гостей из 26 стран мира. Помимо  разнообразных зон отдыха, игровых и спортивных  площадок здесь построен причал на реке Неман, с которого можно отправиться на прогулку на катере на воздушной подушке. В перспективе планируется строительство моста, что соединит базу отдыха «Привал» с лесопарковой зоной Пышки.
 
Следует подчеркнуть, форум «Добрососедство» — уникальная возможность для развития и оптимизации делового сотрудничества с польскими партнерами, обретения новых контактов, обсуждения, в том числе представителями органов власти  обеих стран, вопросов сотрудничества, а также новых проектов и возможностей для инвестиций в рамках межрегионального и трансграничного сотрудничества. «Добрососедство» уже стало ежегодной площадкой обмена мнениями и опытом, местом установления и развития деловых контактов. 
 
Сегодня же состоится встреча Михаила Мясниковича с председателем Сената Польши Станиславом Карчевским, а также с представителями польской парламентской делегации и представителями Подляского и Люблинского воеводств.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня с рабочим визитом посещает Гродненскую область (обновляется)
Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня с рабочим визитом посещает Гродненскую область (обновляется)

Ирина АНИКЕВИЧ 

Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно проходит XXII Белорусско-Польский экономический форум Михаил Мясникович принимает участие в работе XXII Белорусско-Польского экономического форума...
 
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