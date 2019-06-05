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Лишь одна страна изъявила желание провести III Европейские игры в 2023 году

06.06.2019 18:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После истечения срока представления документов на право стать кандидатом на проведение III Европейских игр официальный сайт Европейских олимпийских комитетов сообщил, что была получена одна заявка. НОК Польши готов провести соревнования в Кракове и других городах Малопольского воеводства.


Фото: eurolympic.org

Официальные выборы хозяев Европейских игр — 2023 состоятся на внеочередной генеральной ассамблее ЕОК в Минске 22 июня.

Ранее также сообщалось о намерении российской Казани подать заявку на проведение Игр. Но этот город в числе кандидатов не значится.

Напомним, что I Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, а вторые в истории состязания с 21 по 30 июня 2019 года примет Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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После истечения срока представления документов на право стать кандидатом на проведение III Европейских ЕОК сообщил, что была получена одна заявка.
 
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