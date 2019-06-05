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Лишь одна страна изъявила желание провести III Европейские игры в 2023 году
Источник материала: Tut.by
После истечения срока представления документов на право стать кандидатом на проведение III Европейских игр официальный
Официальные выборы хозяев Европейских игр — 2023 состоятся на внеочередной генеральной ассамблее ЕОК в Минске 22 июня.
Ранее также сообщалось о намерении российской Казани подать заявку на проведение Игр. Но этот город в числе кандидатов не значится.
Напомним, что I Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, а вторые в истории состязания с 21 по 30 июня 2019 года примет Минск.
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После истечения срока представления документов на право стать кандидатом на проведение III Европейских ЕОК сообщил, что была получена одна заявка.
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