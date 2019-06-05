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Белгидромет предупредил о ливнях, шквалистом ветре и граде
06.06.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По республике: Сегодня, 6 июня (четверг), в период с 15 до 22 часов в юго-западных и центральных районах Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град.
фото - Юрий Макарчук
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