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Устанавливается местонахождение Мигалюк Алины, жительницы Бреста

06.06.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Московского района Бреста устанавливается местонахождение Мигалюк Алины Геннадьевны, 2001 г.р., жительницы Бреста. 

Устанавливается местонахождение Мигалюк Алины, жительницы Бреста


30.05.2019 покинула место жительства и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Ранее неоднократно уходила из дома, склонна к бродяжничеству. 

Приметы: на вид 18-20 лет, рост около 180 см, телосложение стройное, цвет волос светлый, крашеный. 

Была одета: джинсы голубого цвета, майка розового цвета, куртка черного цвета, серые кроссовки. При себе имела сумочку черного цвета. 

Особые приметы: на различных частях тела, в том числе на лице, имеются множественные татуировки. 

Просим граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Мигалюк А.Г. сообщить об этом по телефонам 479132, 8029 7910078, либо по тел.102.

 
Теги: Брест
 
 
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  ОВД администрации Московского района Бреста устанавливается местонахождение Мигалюк Алины Геннадьевны, 2001 г.р., жительницы Бреста. 30.05.2019 покинула место...
 
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