Устанавливается местонахождение Мигалюк Алины, жительницы Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Московского района Бреста устанавливается местонахождение Мигалюк Алины Геннадьевны, 2001 г.р., жительницы Бреста.







30.05.2019 покинула место жительства и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Ранее неоднократно уходила из дома, склонна к бродяжничеству.



Приметы: на вид 18-20 лет, рост около 180 см, телосложение стройное, цвет волос светлый, крашеный.



Была одета: джинсы голубого цвета, майка розового цвета, куртка черного цвета, серые кроссовки. При себе имела сумочку черного цвета.



Особые приметы: на различных частях тела, в том числе на лице, имеются множественные татуировки.



Просим граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Мигалюк А.Г. сообщить об этом по телефонам 479132, 8029 7910078, либо по тел.102.