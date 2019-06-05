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С продукции "Савушкина" вычистили дату входа Бреста в состав Российской империи
06.06.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С молочной продукции компании "Савушкин продукт", выпускаемой под маркой "Брест-Литовск", исчезла дата — 1795. Сейчас на упаковке осталось только изображение брестского вокзала. Первоначально дату нанесли на упаковку потому, что в 1795 году город Брест стал называться Брест-Литовском и вошёл в состав Российской империи.
Так выглядела упаковка "Брест-Литовска" раньше
А так она выглядит сейчас
А вот Брестский железнодорожный вокзал был открыт только в 1886 году, через 91 год после переименования Бреста. У некоторых потребителей возникли вопросы по поводу расхождения. Ранее руководство "Савушкина"
В пиар-отделе "Савушкина" Еврорадио сказали, что ничего чрезвычайного с упаковкой не произошло. "У нас регулярно проводится редизайн упаковки, редизайн товарных знаков. В данном случае произошло вычищение товарного знака. И ничего больше", — рассказала представительница предприятия.
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С молочной продукции компании "Савушкин продукт", выпускаемой под маркой "Брест-Литовск", исчезла дата — 1795. Сейчас на упаковке осталось только изображение...
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