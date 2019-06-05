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С продукции "Савушкина" вычистили дату входа Бреста в состав Российской империи

06.06.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С молочной продукции компании "Савушкин продукт", выпускаемой под маркой "Брест-Литовск", исчезла дата — 1795. Сейчас на упаковке осталось только изображение брестского вокзала. Первоначально дату нанесли на упаковку потому, что в 1795 году город Брест стал называться Брест-Литовском и вошёл в состав Российской империи.

С продукции "Савушкина" вычистили дату входа Бреста в состав Российской империи

Так выглядела упаковка "Брест-Литовска" раньше

С продукции "Савушкина" вычистили дату входа Бреста в состав Российской империи

А так она выглядит сейчас

А вот Брестский железнодорожный вокзал был открыт только в 1886 году, через 91 год после переименования Бреста. У некоторых потребителей возникли вопросы по поводу расхождения. Ранее руководство "Савушкина" говорило, что не видит несоответствия в наличии на упаковке одновременно и даты, и изображения. По их словам, дата символизирует только переименование, а вокзал изображён в качестве узнаваемого символа Бреста.

В пиар-отделе "Савушкина" Еврорадио сказали, что ничего чрезвычайного с упаковкой не произошло. "У нас регулярно проводится редизайн упаковки, редизайн товарных знаков. В данном случае произошло вычищение товарного знака. И ничего больше", — рассказала представительница предприятия.

С продукции "Савушкина" вычистили дату входа Бреста в состав Российской империи

 
Теги: Брест
 
 
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  С молочной продукции компании "Савушкин продукт", выпускаемой под маркой "Брест-Литовск", исчезла дата — 1795. Сейчас на упаковке осталось только изображение...
 
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