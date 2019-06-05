Плановые работы в теплосетях с отключением горячей воды в г. Брест

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестские тепловые сети информируют потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением текущих ремонтов тепловых сетей по графику, согласованному Брестским горисполкомом, будет отключено горячее водоснабжение с 8.00 10 июня до 17.00 14 июня текущего года в зданиях по ул. Энгельса, 11; Крупской,7; Чкалова, 4,7,17; Леваневского, 13/1, 17; Ленина, 7, 9, 11; К.Маркса,11; Мицкевича,3.

Брестские тепловые сети приносят свои извинения за причиненные неудобства, связанные с отсутствием горячей воды.