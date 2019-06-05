Брест: в ДТП травмирована девушка-пассажир

Источник материала: Виртуальный Брест

05.06.2019 около 22.18 часов на проспекте Республики произошло столкновение автомобилей .





По предварительной информации: 21-летний житель Бреста, управляя автомобилем «Фольксваген Шаран», двигался по проспекту Республики. При осуществлении маневра левого поворота на ул. Крушинскую на разрешающий сигнал светофора водитель не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Пежо Боксер», который двигался во встречном направлении прямо.





В результате ДТП 23-летняя пассажирка автомобиля «Пежо Боксер» получила травмы и госпитализирована в травматологическое отделение УЗ «Брестская городская больница скорой медицинской помощи».





По факту ДТП проводится проверка.