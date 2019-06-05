Кому нужны женщины старше 50-ти? Что говорят антропологи

Источник материала: Ежедневник



фото: my-happylife.ru

Плохие новости для дам в возрасте. По мнению врача и телеведущей Елены Малышевой, природа стремится "избавиться" от женщин за 50. Впрочем, антропологи с одиозной теледивой не согласны...

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природой якобы предусмотрены механизмы по устранению людей старше 50 лет, в частности переедание, которому, по ее словам, больше подвержены женщины, чем мужчины. «Природе мы, к сожалению, после 50 лет особенно не нужны, — цитирует интервью Малышевой "Газета.ру" . — Она ищет способ, как от нас избавиться. Способ — с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу — один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха».

По словам телеведущей, женщин в возрасте старше 50 лет, которые страдают ожирением, вдвое больше, чем мужчин — они набирают вес после рождения детей, а потом в период климакса.

При этом она сказала, что у женщин «практически нет тестостерона», играющего важную роль в сжигании жиров, а у мужчин больше мышечной ткани, в которой находятся, как говорит телеведущая, «фабрики по сжиганию жира — митохондрии». Также Малышева напомнила, что у людей, страдающих ожирением, повышен риск развития инфарктов и инсультов, а также онкологических заболеваний — в частности, у женщин с лишним весом высок риск развития рака груди.

Высказывание Малышевой уже раскритиковал бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко. «Я бы призвал быть более корректным к самим себе и особенно к пациенту. В профессиональной среде такие вещи недопустимы. Говорить такое неподготовленным людям — это неэтично», — сказал он. Онищенко уточнил, что и у женщин, и у мужчин с возрастом замедляются обменные процессы в организме — это естественные биологические процессы. Однако называть их механизмами, созданными природой для того, чтобы избавиться от людей старше 50, по мнению Геннадия Онищенко — неэтично, поскольку в таком случае и такие тяжелые недуги, как онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, можно назвать «способами от нас избавиться».

Между тем, наука уже доказала, что природа, если можно говорить настолько абстрактно, как раз нуждается в женщинах старше 50 лет.

Десятилетиями антропологи и эволюционные биологи пытались понять смысл существования менопаузы — и выяснить, почему женщины продолжают жить в течение долгого времени после того, как утратят фертильность, в то время как в природе млекопитающие быстро стареют и погибают вскоре после того, как теряют способность к размножению.

В свое время британский математик Уильям Гамильтон выдвинул так называемую теорию бабушки: он предположил, что способность женщин доживать до глубокой старости обеспечивает комфортные условия жизни их детям и внукам, отчего они обретают конкурентные эволюционные преимущества перед теми, о ком не заботились в детстве бабушки.

Эта теория вызывала споры, однако в 2012 году она подтвердилась при помощи математических расчетов. Группа антропологов под руководством Кирстен Хоукс из университета штата Юта в Солт-Лейк-Сити (США), построив математическую модель, описывавшую жизнь человекообразных обезьян в течение 60 тысяч лет, наблюдала, как менялась продолжительность жизни после наступления половой зрелости в двух группах приматов — обычных обезьян и стаях с «бабушками».

Ученые выяснили, что за первые 24 тысячи лет эволюции средняя продолжительность жизни обезьян в стаях, где были бабушки, увеличилась до 49 лет, а число бабушек — до 43% от общего числа женщин. «Обычная» группа приматов осталась на том же уровне долголетия, что и шимпанзе и гориллы, на протяжении всех 60 тысяч лет развития — 28-29 лет.

По мнению Кирстен Хоукс, которое она высказала в опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B статье, посвященной исследованию, говорит, институт наличие бабушек позволяет людям «развивать целый ряд социальных навыков, которые становятся основой эволюции других исключительно человеческих признаков, включающих склонность к моногамии, большой объем мозга, способность к обучению и склонность к совместным действиям». Иными словами, бабушки, по мнению ученых-антропологов, делают нас людьми.