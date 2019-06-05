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«До сих пор находим останки погибших воинов». В Лиозненском районе перезахоронили останки 36 красноармейцев

06.06.2019 17:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лиозненском районе перезахоронили останки 36 красноармейцев. Поисковики обнаружили их между деревнями Старь и Рублево минувшей весной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«До сих пор находим останки погибших воинов». В Лиозненском районе перезахоронили останки 36 красноармейцев

«До сих пор находим останки погибших воинов». В Лиозненском районе перезахоронили останки 36 красноармейцев

Предположительно, советские воины погибли в 1943-1944 годах. Они участвовали в освобождении Лиозно. Удалось установить фамилии трех человек, по медали «За отвагу» – москвича Ростислава Опекаловского, по медали «За боевые заслуги» – уроженца Курской области России Федора Борисова. Рядом с останками обнаружили ложку с подписью «Демичев».

«До сих пор находим останки погибших воинов». В Лиозненском районе перезахоронили останки 36 красноармейцев

Анатолий Бурдо, председатель Витебского молодежного общественного объединения «Военно-патриотический клуб «Поиск»:
Я считаю, что это большой успех для поиска: из 36 определить сразу три фамилии – это очень здорово.

Здесь с 1941 по 1944 годы шли напряженные бои, были огромные потери. Сколько ни работаем, до сих пор находим останки погибших воинов.

«До сих пор находим останки погибших воинов». В Лиозненском районе перезахоронили останки 36 красноармейцев

Артем Попов, координатор сообщества родственников ополченцев 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения Москвы (Россия):
Настоящие патриоты – это, конечно, поисковики и те, кто занимается восстановлением судеб, поиском останков. Наследие этих людей – это наше богатство.

На территории Лиозненского района – 88 воинских захоронений, где покоятся более 30 тысяч советских солдат. Всего же в Витебской области почти 1,5 тысячи братских могил, где вечный покой обрели более 400 тысяч защитников.

«До сих пор находим останки погибших воинов». В Лиозненском районе перезахоронили останки 36 красноармейцев

«До сих пор находим останки погибших воинов». В Лиозненском районе перезахоронили останки 36 красноармейцев

«До сих пор находим останки погибших воинов». В Лиозненском районе перезахоронили останки 36 красноармейцев

«До сих пор находим останки погибших воинов». В Лиозненском районе перезахоронили останки 36 красноармейцев

«До сих пор находим останки погибших воинов». В Лиозненском районе перезахоронили останки 36 красноармейцев

Люди в материале: Анатолий Бурдо, Артем Попов
 
 
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Новости Беларуси. В Лиозненском районе перезахоронили останки 36 красноармейцев. Поисковики обнаружили их между деревнями Старь и Рублево минувшей весной,...
 
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