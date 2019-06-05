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На Зыбицкой открылось заведение со сверхпопулярным сегодня направлением. Догадались, что за оно?
Источник материала: Tut.by
Сегодня кальянные — это тренд. Они появляются в Минске как грибы после дождя, а рестораторы не скрывают, что сейчас это сверхприбыльный бизнес. Недавно еще одно заведение появилась на пресловутой Зыбицкой. Показываем, как оно выглядит и какие там цены.
«Мята Lounge» открылась на Зыбицкой, 2, вход — со стороны реки. А в начале мая, кстати, совсем рядом с кальянной
Новая «Мята» связана с «Мятой» на Востоке и «Мятой» на Победителей. А на ее открытие приезжал Kyivstoner — украинский рэпер, бывший участник проекта «Грибы» и соведущий Басты в его программе на YouTube GazLive.
Но вернемся к новому заведению и посмотрит внутрь меню. Вот некоторые цены:
салат со свежим авокадо, креветками и ананасом — 13 рублей;
креветки на гриле с кукурузой — 19 рублей;
тартар из говядины / лосося и авокадо / тунца, апельсина, имбиря и цукини — 15 рублей;
крем-суп из белых грибов — 8 рублей;
паста — 13−15 рублей;
бургеры — 14−17 рублей;
филе лосося запеченное с овощами и лимонным маслом — 26 рублей.
Кальянная будет работать на Зыбицкой, 2 с воскресенья по четверг с 12.00 до 02.00, а в пятницу и субботу — с 12.00 до 05.00.
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Они появляются в Минске как грибы после дождя, а рестораторы не скрывают, что сейчас это сверхприбыльный бизнес. Недавно еще одно заведение появилась на...
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