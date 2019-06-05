На Зыбицкой открылось заведение со сверхпопулярным сегодня направлением. Догадались, что за оно?

Источник материала: Tut.by

Сегодня кальянные — это тренд. Они появляются в Минске как грибы после дождя, а рестораторы не скрывают, что сейчас это сверхприбыльный бизнес. Недавно еще одно заведение появилась на пресловутой Зыбицкой. Показываем, как оно выглядит и какие там цены.

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Открываете новое заведение в Минске и готовы показать его и рассказать о нем? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение».

«Мята Lounge» открылась на Зыбицкой, 2, вход — со стороны реки. А в начале мая, кстати, совсем рядом с кальянной открылся ресторан Busel House. И кто там говорил, что Зыбицкая не резиновая? Признаемся честно, после открытия на этой улице и в окрестностях 30-го заведения мы перестали их считать.













Новая «Мята» связана с «Мятой» на Востоке и «Мятой» на Победителей. А на ее открытие приезжал Kyivstoner — украинский рэпер, бывший участник проекта «Грибы» и соведущий Басты в его программе на YouTube GazLive.









Но вернемся к новому заведению и посмотрит внутрь меню. Вот некоторые цены:

салат со свежим авокадо, креветками и ананасом — 13 рублей;

креветки на гриле с кукурузой — 19 рублей;

тартар из говядины / лосося и авокадо / тунца, апельсина, имбиря и цукини — 15 рублей;

крем-суп из белых грибов — 8 рублей;

паста — 13−15 рублей;

бургеры — 14−17 рублей;

филе лосося запеченное с овощами и лимонным маслом — 26 рублей.





Кальянная будет работать на Зыбицкой, 2 с воскресенья по четверг с 12.00 до 02.00, а в пятницу и субботу — с 12.00 до 05.00.

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