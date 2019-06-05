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Новый тренер приступил к работе с минским «Динамо»

06.06.2019 19:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о том, что руководить командой будет 46-летний белорусский специалист Сергей Гуренко.


Фото: ФК «Динамо» (Минск)

— Сергей Гуренко возвращается в минское «Динамо»! На данный момент Сергей Витальевич приступил к работе с основным составом нашего клуба, — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Сергей Гуренко уже возглавлял столичную динамовскую команду с 21 августа 2009 года по 12 октября 2010-го.

В 2016-м Сергей Гуренко вернулся в минское «Динамо» и до весны 2017 года возглавлял дублирующий состав, после чего стал главным тренером основной команды.

Под руководством экс-футболиста «Ромы» и московского «Локомотива» минское «Динамо» в 2017 году стало вице-чемпионом Беларуси, набрав одинаковое количество очков с занявшим первое место БАТЭ, но уступив титул борисовчанам по дополнительным показателям.

В минувшем сезоне минское «Динамо» стало бронзовым призером чемпионата Беларуси.

В 2018 году, по информации Tribuna.com, в отношениях между тогдашних хозяином минского «Динамо» Юрием Чижом и Сергеем Гуренко случился конфликт после разгромного поражения от «Зенита» (1:8) в квалификации Лиги Европы.

Гуренко: Слышал, Чиж считает, будто я сдал игру с «Зенитом»

В январе 2019 года Сергей Гуренко покинул минское «Динамо» по истечении срока контракта.

Вскоре на пост заступил украинец Роман Пилипчук, который отработал до 31 мая. В последний день весны минское «Динамо» объявило о том, что контракт с Пилипчуком расторгнут по соглашению сторон. Такое решение принято «в связи с предлагаемым пересмотром контрактных обязательств ввиду временно нестабильной финансовой ситуации в клубе».

В выездном матче 10-го тура чемпионата Беларуси против «Витебска», где минчане 1 июня одержали волевую победу (3:1), исполняющим обязанности главного тренера был Радислав Орловский.

24 мая Сергей Гуренко посетил матч минчан с «Ислочью» (1:0) в компании Сергея Омельянчука, который входил в штаб специалиста в «Динамо».

После 10 туров с 19 очками минское «Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице нынешнего чемпионата страны. Впереди «Динамо-Брест» — 26 очков, БАТЭ — 24, «Шахтер» — 24, «Ислочь» — 21.

Минское «Динамо» уже покинули генеральный директор Сергей Перников и спортивный директор Виталий Булыга.

Пост генерального директора занял главный тренер мини-футбольной «Столицы» и сборной Беларуси по мини-футболу Андрей Толмач.

Спортивным директором стал Юрий Поклад, который также имеет большой опыт работы в мини-футболе: возглавлял молодежную сборную Беларуси, БГУФК-«Моноракурс», УВД-«Динамо», «Верас», «Витэн». Вместе с «Витэном» становился чемпионом Беларуси.

Юрий Поклад в качестве профессионального футболиста выступал за жодинское «Торпедо» и солигорский «Шахтер». Работал в тренерском штабе Олега Дулуба в украинских «Карпатах» и «Черноморце». Трудился также в новополоцком «Нафтане» и юношеской сборной Беларуси (U-15).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сергей Витальевич приступил к работе с основным составом нашего клуба, - говорится в сообщении клубной пресс-службы.
 
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