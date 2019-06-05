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В Минске устроят фотовыставку француженки, которая сотрудничала с Кейт Мосс

06.06.2019 18:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минск приедет выставка о модной индустрии «Великолепные», которую откроет французский фотограф Франсуаза Югье. Мероприятие можно будет посетить 10 июня 2019 года.

Кто такая Франсуаза

Франсуазе Югье больше 70 лет, она – фотограф из Франции, феминистка. СМИ по-прежнему называют ее одним из лучших репортажных фотографов мирового уровня. Югье снимает для рекламных кампаний таких брендов, как Mugler, Lanvin, Lacroix, а в 1990 году ее документальный фильм «Journe Ordinaire» показывали на Каннском фестивале.

«Изюминка» Франсуазы в том, что на снимках она фиксирует только платья и полностью отказывается от лиц моделей. «Я хочу вернуть моде ее истинный смысл: показать одежду, труд кутюрье, а не лица. Говорят, мода скоротечна, но то, что фотографирую я, вне моды, это просто потрясающе произведения искусства», – объясняет свою позицию Югье. Франсуаза сотрудничала с супермоделью Кейт Мосс, но даже ту продемонстрировала без лица, с мертвенно-бледной кожей.

Как увидеть минский проект

Выставка «Великолепные» пройдет в пространстве Falcon Club Бутик Кино по адресу проспект Победителей, 20. Она проработает до 30 июня. Беларусам покажут фотографии, снятые за кулисами модных показов. Вход – свободный.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минск приедет выставка о модной индустрии «Великолепные», которую откроет французский фотограф Франсуаза Югье. Мероприятие можно будет посетить 10 июня 2019 года. ...
 
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