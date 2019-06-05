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Шенгенские визы подорожают до 80 евро, но получать их будет проще

06.06.2019 19:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Шенгенские визы подорожают до 80 евро, но получать их будет проще
Фото из открытых источников

Правила обновленного кодекса, в частности, разрешают подачу документов на получение визы за полгода, но не позднее чем за 15 дней до поездки. Также появилась возможность заполнения и подписания формы заявки в электронном виде. Для граждан, имеющих положительную визовую историю и путешествующих регулярно, будет внедряться подход к выдаче многократных виз на период, постепенно увеличивающийся с одного года до пяти лет.

Шенгенские визы подорожают до 80 евро, но получать их будет проще Можно ли поехать на Кипр по шенгенской визе?

Для улучшения покрытий расходов на оформление документов визовый сбор будет увеличен до 80 евро. Виза для детей в возрасте от 6 до 12 лет будет стоить 40 евро. Регламент также вводит возможность пересмотра размера платы за визу каждые три года.

Ранее заявлялось, что в случае подписания Минском и Брюсселем соглашения об упрощении визового режима стоимость шенгенских виз для Беларуси составит 35 евро, а не 60 евро, как сейчас. Беларусь и ЕС уже несколько лет ведут переговоры об этом. Несмотря на то, что МИД Беларуси заявил, что работа над соглашениями об упрощении визового режима и о реадмиссии практически завершена, конкретных сроков их окончательного подписания озвучено не было. Это значит, есть вероятность, что визы для белорусов не подешевеют с 60 до 35 евро, а подорожают до 80 евро.

Изменения в кодекс вступят в силу через полгода после публикации в Официальном журнале ЕС. Конкретной даты публикации еще не названо. Так что до декабря 2019 года шенгенские визы для белорусов не подорожают.

 
 
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6 июня Совет ЕС принял поправки к правилам Визового кодекса, которые упростят условия получения многократных виз для добросовестных путешественников, но увеличат...
 
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