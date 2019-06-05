Шенгенские визы подорожают до 80 евро, но получать их будет проще

Источник материала: Аргументы и факты

Правила обновленного кодекса, в частности, разрешают подачу документов на получение визы за полгода, но не позднее чем за 15 дней до поездки. Также появилась возможность заполнения и подписания формы заявки в электронном виде. Для граждан, имеющих положительную визовую историю и путешествующих регулярно, будет внедряться подход к выдаче многократных виз на период, постепенно увеличивающийся с одного года до пяти лет.

Для улучшения покрытий расходов на оформление документов визовый сбор будет увеличен до 80 евро. Виза для детей в возрасте от 6 до 12 лет будет стоить 40 евро. Регламент также вводит возможность пересмотра размера платы за визу каждые три года.

Ранее заявлялось, что в случае подписания Минском и Брюсселем соглашения об упрощении визового режима стоимость шенгенских виз для Беларуси составит 35 евро, а не 60 евро, как сейчас. Беларусь и ЕС уже несколько лет ведут переговоры об этом. Несмотря на то, что МИД Беларуси заявил, что работа над соглашениями об упрощении визового режима и о реадмиссии практически завершена, конкретных сроков их окончательного подписания озвучено не было. Это значит, есть вероятность, что визы для белорусов не подешевеют с 60 до 35 евро, а подорожают до 80 евро.

Изменения в кодекс вступят в силу через полгода после публикации в Официальном журнале ЕС. Конкретной даты публикации еще не названо. Так что до декабря 2019 года шенгенские визы для белорусов не подорожают.