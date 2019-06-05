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75 лет высадке в Нормандии. Какое оружие разрабатывалось для «Дня Д»

06.06.2019 19:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

75 лет назад, 6 июня 1944 году, на пляжах Нормандии буквально разверзся ад. На немецкие укрепления Атлантического вала обрушился шквал огня корабельной артиллерии. Крейсера и линкоры засыпали берег сотнями снарядов, сотни бомбардировщиков сбрасывали бомбы на головы немецких солдат в бункерах. Казалось, здесь не способен выжить никто и ничто. Но, конечно, это было не так.


Высадка войск американской 1-й пехотной дивизии. Пляж «Омаха». Утро 6 июня 1944 года. Изображение: wikipedia.org

Когда к берегу пошли десантные баржи, сотни немецких орудий и пулеметов открыли огонь. Несмотря на подавляющее превосходство, никаких гарантий, что самая масштабная в истории десантная операция удастся, не было. В кармане у верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе Дуайта Эйзенхауэра лежала бумага с заготовленным на случай поражения текстом обращения к солдатам. Но союзники подготовились хорошо — в том числе разработав особые виды вооружений специально для этого дня. 42.TUT.BY рассказывает о некоторых из них.

Искусственная гавань и трубопровод с мультяшным названием

Любую высадившуюся армию надо своевременно и в нужном объеме снабжать всем необходимым. Если войска высадились на голый пляж и не имеют налаженной логистической системы, они скоро ощутят нехватку буквально всего, и тогда десант можно без помех сбросить в море. Именно так думали немцы и, не жалея сил, укрепляли ближайшие оборудованные порты, превращая их в неприступные крепости.

Но у союзников на этот счет были совсем другие планы. Вместо того, чтобы с огромными потерями захватывать порты, они привезли порт с собой. Англичанами были спроектированы и построены две огромных (почти в два километра длиной) искусственных гавани Mulberry. Волноломы, пирсы — у «Малберри» было все, что нужно уважающему себя порту. Плавучесть обеспечивали сотни бетонных кессонов и десятки старых кораблей, превращенных в блокшивы.


Уцелевшие бетонные кессоны гавани «Малберри». Фото: twitter.com/DDayCenter

Прибыв на место, гавань становилась на грунт и могла служить причалом для нужного количества кораблей, которые и привезут армии все требуемое для жизни и войны.

Mulberry были смонтированы буквально за несколько дней. Даже ураган, который через пару недель вывел из строя одну из двух гаваней, не смог помешать своевременному снабжению армии — менее чем за полгода она приняла миллионы тонн груза, сотни тысяч машин и громадное пополнение в живой силе.


Одна из двух гаваней «Малберри», уничтоженная штормом. Фото: wikipedia.org

А чтобы не приходилось добавлять к этому колоссальному объему еще несчетное количество требуемого топлива, провели отдельно трубопровод от Англии до Нормандии с мультяшным названием PLUTO (Pipeline Under The Ocean, «трубопровод под океаном»), по которому в следующие месяцы перекачали несколько сотен миллионов тонн ГСМ.


На эти огромные барабаны наматывались трубы системы PLUTO. Фото: wikipedia.org

Главное — доплыть

Несмотря на сокрушающую мощь главного калибра линкоров и крейсеров, они не могли вообще подойти к берегу и доставить десант. Всю живую силу предстояло перевозить на куда менее впечатляющих судах. Основным транспортными средствами для высадки стали большие ДПС (десантно-пехотные суда) и маленькие «боты Хиггинса», названные в честь своего изобретателя, инженера из Нового Орлеана.

Первые имели солидную длину в 48 метров и позволяли перевозить сразу по 200 человек, вторые были крошечными и давали возможность перевезти 36 человек или 12 человек и джип. «Нос» плоскодонного бота представлял собой бронированную рампу, которая при десантировании падала на песок, и по ней спускалась на сушу пехота и техника.


Немецкий солдат ведет огонь по американцам, десантировавшимся с ботов Хиггинса. Скриншот из фильма «Спасти рядового Райана»

Именно «боты Хиггинса» стали легендарными благодаря многочисленным фото, фильму «Спасти рядового Райана» и компьютерным играм. Конструкция этих легких дешевых суденышек с фанерными бортами оказалась столь удачной, что, по легенде, много лет спустя Дуайт Эйзенхауер сказал: «Этот человек <Хиггинс> обеспечил нам победу в войне».

Танки двойного управления

Когда пехота высаживается на пляже, она оказывается беззащитной под огнем орудий и пулеметов противника. Поэтому наличие в нужном месте и в нужное время танков было ключевым вопросом. Для высадки требовались танки, которые могли бы самостоятельно доплыть до берега.

Тут и пригодилась идея, разрабатываемая англичанами с 1941 года — проект танков DD (Duplex Drive — «двойного управления»). Эта система позволяла превращать обычный танк в плавающий. Корпус машины герметизировался до высоты надгусеничной полки, на танк надевался брезентовый кожух, обеспечивающий плавучесть, с наполненными воздухом резиновыми трубами и каркасом. В результате танк оказывался ниже поверхности воды, но все равно не тонул.

Далее в кормовой части машину устанавливались два гребных винта, которые приводились в движение через шестерни от вращения колес. В таком виде танк мог плыть с неплохой скоростью в 4 узла (около 7,5 км/ч). Навигацию танку обеспечивала часть экипажа, которая во время плавания сидела на броне и давала команды механику-водителю, куда ему двигаться. После того, как танк оказывался на суше, воздух из труб выкачивался, винты поворачивались вверх, чтобы не скрести по земле, а кожух складывался.

Изначально вариант DD испытывался с самыми разными типами английских танков, но в итоге остановились на удачном среднем американском танке «Шерман» нескольких модификаций. Получившаяся конструкция в итоге и вошла в историю под названием Sherman DD.


Танк Sherman DD на суше. Фото: wikipedia.org

Боевое применение плавающих танков было не везде одинаково удачным. На самом известном секторе высадки, Омаха-бич, танки почти в полном составе утонули. В секторе «Суорд», зоне высадки британцев, потери были невелики, и почти все «Шерманы» оказались в итоге на берегу. В канадском секторе «Джуно» танки сильно отстали от пехоты. Однако в итоге командующий Эйзенхауэр все же признал: «Вряд ли штурмовым войскам удалось бы закрепиться на побережье без поддержки данного оружия».

Генерал Хобарт и его «Черчилли»

В то время в Англии производили танк «Черчилль» — огромный, тяжелый, с толстой броней, неплохой проходимостью и плохой скоростью. К середине войны его никак нельзя было считать современной машиной, особенно на фоне постоянно прибывающих из-за океана «Шерманов».

Английский генерал-майор Перси Клэгхорн Стэнли Хобарт ни в коем случае не был доволен результатами предыдущей попытки высадиться в Европе — провальной операции под Дьеппом в 1942 году. Поэтому он занялся переделкой имеющихся «Черчиллей» в различные машины, которые должны были сделать следующий десант максимально успешным, и произвел в итоге множество различных модификаций. Расскажем о некоторых «игрушках Хобарта», как их называли.

«Черчилль AMRA» (Anti Mine Roller Attachment) — танк для расчистки минных полей. В передней части машины крепилась рама с четырьмя большими катками. После того, как каток наезжал на мину, она, как правило, взрывалась, и можно было двигаться дальше.


Churchill AMRA. Фото: wikipedia.org

Churchill AVRE «Petard Gun» — устрашающее оружие, незаменимое для разрушения бетонных укреплений. Стандартная, не очень мощная пушка с танка снималась, и вместо нее ставилась огромная 290-миллиметровая мортира. Дальность стрельбы становилась не более ста метров, зато 18-килограммовый снаряд, вылетающий из ствола мортиры, нес такой заряд взрывчатки, что крошил могучие бетонные укрепления буквально на куски.


Мортира «Petard gun» крупным планом. Фото: wikipedia.org

Churchill AVRE «Carpet Layer» — оружие, которое вообще не умело стрелять. Зато на огромном барабане, который крепился к танку, был намотан широкий прочный дорожный мат, который можно было настелить на любой вязкий грунт, песок, землю в воронках и сделать его проходимым для техники. Мат можно было набросить и на колючую проволоку.


Churchill AVRE «Carpet Layer». Фото: wikipedia.org

«Черчилль Крокодил» — достаточно простая модификация танка. В передней части машины монтировался огнемет. Ветераны, высаживающиеся в Нормандии, вспоминали, что такие танки были незаменимы при выкуривании из домов снайперов.


«Черчилль Крокодил» в действии. Фото: wikipedia.org

Разумеется, это не все виды оружия, которые были разработаны по результатам проб, ошибок и поражений прошлых лет. Но в итоге инженерная мысль и опыт сумели внести посильный вклад в самую масштабную и успешную в мире десантную операцию. А в конечном итоге — и в общую победу.

 
 
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Инженерная мысль союзников подчас рождала поистине эпохальные проекты.
 
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