Причем объемы производства фальсификата достаточные, чтобы обеспечивать не только внутренний рынок "ЛНР", но и поставлять его за пределы республики.





Поставки луганского фальсификата осуществляются по территории России, через Беларусь в страны ЕС. При этом о данной контрабанде известно ФСБ РФ, которая не только препятствуют криминальным группам осуществлять свою деятельность, но наоборот ее курирует. Это не удивительно, ведь поставки наркотических средств в ЕС также находятся под чутким присмотром данной российской службы, покрывающей криминалитет.

Подозревают, что в Беларуси эти поставки тоже имеют своих покровителей среди правоохранительных, таможенных и пограничных органов.





Но проследим путь контрабанды от самого Луганска до конечного потребителя

В городе Луганск продукция предприятия "ЛугаНова" на автомобильном грузовом транспорте отправляется через украинско-российскую границу в г. Смоленск, где товар оформляется как продукт российского производства и получает соответствующий сертификат.









На территории России фальсифицированный алкоголь продают китайской фирме-посреднику "CRYSTAL-C Investment Limited". Но отправляется он не в Китай, а через территорию Беларуси в Литву на логистический склад в г. Тракай.





Там контрабанда попадает на склады офшорной компании "LARKDALE CONSTRUCTION LLP".





Из Литвы контрафакт отправляется в Великобританию, минуя оплату налогов и таможенных пошлин. Там он реализуется розничными партиями через местных бизнесменов, граждан Великобритании Нила Смита и Джонатана Вейла.





Таким образом, Беларусь становится связующим звеном в контрабандном канале из "ЛНР" в ЕС, на котором наживаются российские спецслужбы и нечистые на руку белорусские правоохранители.



