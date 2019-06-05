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Алкогольный фальсификат из “ЛНР” поставляют контрабандой через Беларусь в страны ЕС

06.06.2019 19:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На территории "Луганской народной республики" (ЛНР) в настоящее время развернулось масштабное производство фальсифицированной алкогольной продукции очень низкого качества.

Алкогольный фальсификат из “ЛНР” поставляют контрабандой через Беларусь в страны ЕС
Фото носит иллюстративный характер
 Причем объемы производства фальсификата достаточные, чтобы обеспечивать не только внутренний рынок "ЛНР", но и поставлять его за пределы республики.

Поставки луганского фальсификата осуществляются по территории России, через Беларусь в страны ЕС. При этом о данной контрабанде известно ФСБ РФ, которая не только препятствуют криминальным группам осуществлять свою деятельность, но наоборот ее курирует. Это не удивительно, ведь поставки наркотических средств в ЕС  также находятся под чутким присмотром данной российской службы, покрывающей криминалитет.
Подозревают, что в Беларуси эти поставки тоже имеют своих покровителей среди правоохранительных, таможенных и пограничных органов. 

Но проследим путь контрабанды от самого Луганска до конечного потребителя

В городе Луганск продукция предприятия "ЛугаНова" на автомобильном грузовом транспорте отправляется через украинско-российскую границу в г. Смоленск, где товар оформляется как продукт российского производства и получает соответствующий сертификат. 


На территории России фальсифицированный алкоголь продают китайской фирме-посреднику "CRYSTAL-C Investment Limited". Но отправляется он не в Китай, а через территорию Беларуси в Литву на логистический склад в г. Тракай. 

Там контрабанда попадает на склады офшорной компании "LARKDALE CONSTRUCTION LLP".

Из Литвы контрафакт отправляется в Великобританию, минуя оплату налогов и таможенных пошлин. Там он реализуется розничными партиями через местных бизнесменов, граждан Великобритании Нила Смита и Джонатана Вейла.

Таким образом, Беларусь становится связующим звеном в контрабандном канале из "ЛНР" в ЕС, на котором наживаются российские спецслужбы и нечистые на руку белорусские правоохранители.


 
 
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