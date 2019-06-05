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Романчук: Регулировать секонд-хенды – это залезать в карманы самых необеспеченных

06.06.2019 18:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А еще, по мнению экономиста, если будут введены жесткие правила регулирования секонд-хендов, с рынка труда исчезнет несколько тысяч рабочих мест.

Романчук: Регулировать секонд-хенды – это залезать в карманы самых необеспеченных
Иллюстративное фото
Тот факт, что новый руководитель Беллегпрома начинает свою работу не с улучшения качества управления, маркетинга, раскрутки белорусских предприятий, а с намерения отрегулировать секонд-хенды, – это очень плохой знак, пишет gazetaby.com Такое мнение высказал глава Научно-исследовательского центра Мизеса, экономист Ярослав Романчук, комментируя Брестской газете слова председателя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной.

По мнению эксперта, регулировать секонд-хенды – это, по сути, залезать в карманы самых необеспеченных слоев населения – учителей, врачей, – многие из которых именно там и одеваются.


Действительно ли отрегулируют торговлю б/у товарами, будет зависеть от того, насколько качественной будет защита и противодействие этому. И во многом это будет зависеть от покупателей секондов. Кроме того, если будут введены жесткие правила регулирования таких магазинов, с рынка исчезнет несколько тысяч рабочих мест.

– Сколько при этом добавят предприятия Беллегпрома – вопрос открытый, – говорит экономист.

Романчук обращает внимание, что концерн вместе с ИП неоднократно говорили о разрушительном действии на рынок легкой промышленности так называемых тюбетеек (магазинов дешевых товаров из Средней Азии – прим.). Даже белорусские контролирующие органы признают, что товары в таких магазинах продаются с вопиющими нарушениями.

– Хотя бы это убрали, чтобы выровнять условия конкуренции. Но нет, на глаза новому председателю Беллегпрома попались секонд-хенды. Если она будет мерить конкурентоспособность предприятий Беллегпрома по секонд-хенду, то очень быстро сама станет секонд-хендом в управлении этой ненужной на самом деле организации, – считает Романчук.

Самое главное, что сегодня стоит сделать Беллегпрому, – самораспуститься как концерну, не имеющему абсолютно никакого ни юридического, ни практического обоснования на рынке легкой промышленности.

– Это динамичный рынок, на котором быстро внедряются технологии четвертой промышленной революции, 3Д-принтинг, идет роботизация. Легкая промышленность – это удел очень бедных стран, уже даже не Китая, а Вьетнама, Бангладеш. И если мы будем пытаться сохранить предприятия типа «Камволь», «Купалинка», это, я бы сказал, унижение страны. Нужно продать все предприятия Беллегпрома, чтобы ни одной акции не было в руках государства. И я уверен, что когда над белорусскими производителями не будет Дамоклова меча бюрократического регулирования и контроля, появятся известные бренды, как брестские NELVA, Burvin, – заключил экономист.


 
 
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А еще, по мнению экономиста, если будут введены жесткие правила регулирования секонд-хендов, с рынка труда исчезнет несколько тысяч рабочих мест.
 
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