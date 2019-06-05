Алесь Пушкин отметил 220 годовщину рождения поэта Александра Пушкина. Художника забрали в милицию

6 июня Алесь Пушкин вышел к магазину сети «Евроопт» в центре Крупок с плакатами «Беларусь в NATO», «Russia — war!» («Россия — война»), «Stop russian agression on Europe» и др.





Протестной площадкой стал магазин «Евроопт» в городе Крупки Минской области, в котором 8 мая у Пушкина произошел инцидент на языковой почве, там его отказались обслуживать по-белорусски.





Через полчаса к Пушкину вышел охранник магазина и пытался спровоцировать его на конфликт.

Вскоре подъехала милиция. Милиционеры изъяли все плакаты и флаг художника и пытались его задержать, но Пушкин сопротивлялся, тогда несколько милиционеров силой потащили его в милицейскую машину.





Дата перформанса была выбрана неслучайно: 6 июня — день рождения российского поэта Александра Пушкина.

Художник Алесь Пушкин, который живет в деревне Бобр Крупского района, известный активным отстаиванием прав белорусскоязычных.



















