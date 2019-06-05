ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возбуждено дело о банкротстве "Крумкачоў"

06.06.2019 18:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экономический суд города Минска возбудил производство по делу о банкротстве ООО «Футбольный клуб «Крумкачы».

В определении суда сказано, что долги клуба превышают 353,5 тыс. рублей. При этом у компании в активах есть только имущество на сумму 8,4 тыс. рублей и «дебиторка» на 63,4 тыс.

Напомним, еще в августе 2017 года «Крумкачы» объявили сбор средств через краудфандинг. Для пиар-сопровождения кампании по финансовой помощи клубу девушки из группы поддержки Chili Girls провели тогда откровенную фотосессию.

В феврале 2018-го клуб из-за денежных затруднений не смог остаться в высшей лиге. В марте того же года Сергей Румас, который возглавлял Белорусскую федерацию футбола, прокомментировал ситуацию. 

Он сказал, в частности, что для «Крумкачоў» пошли на ряд уступок, но клуб это не оценил. Долги «Крумкачей» Румас тогда оценивал в $400 тыс. 


Преемником «Крумкачоў» стал клуб НФК, который сейчас выступает в первой лиге Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономический суд города Минска возбудил производство по делу о банкротстве ООО «Футбольный клуб «Крумкачы».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Полоцке МАЗ не пропустил мотоцикл: пострадали байкер и его пассажир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика