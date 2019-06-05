В определении суда сказано, что долги клуба превышают 353,5 тыс. рублей. При этом у компании в активах есть только имущество на сумму 8,4 тыс. рублей и «дебиторка» на 63,4 тыс.





Напомним, еще в августе 2017 года «Крумкачы» объявили сбор средств через краудфандинг. Для пиар-сопровождения кампании по финансовой помощи клубу девушки из группы поддержки Chili Girls провели тогда откровенную фотосессию.





В феврале 2018-го клуб из-за денежных затруднений не смог остаться в высшей лиге. В марте того же года Сергей Румас, который возглавлял Белорусскую федерацию футбола, прокомментировал ситуацию.





Он сказал, в частности, что для «Крумкачоў» пошли на ряд уступок, но клуб это не оценил. Долги «Крумкачей» Румас тогда оценивал в $400 тыс.









Преемником «Крумкачоў» стал клуб НФК, который сейчас выступает в первой лиге Беларуси.