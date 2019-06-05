ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси работают более 1,6 тыс. предприятий легпрома

06.06.2019 19:07 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Более 1,6 тыс. предприятий в Беларуси работают в сфере легкой промышленности, в них трудятся более 93 тыс. человек, обеспечивающих около 4% всего объема промышленного производства, сообщается в Национальном статистическом комитете

Согласно данным статистического обзора к Дню работников легкой промышленности, отечественные предприятия легкой индустрии ориентированы на выпуск хлопчатобумажных и льняных тканей, тканей из химических волокон, ковров и ковровых изделий, одежды, корсетных изделий, чулочно-носочных изделий, кожевенных товаров, обуви и другой продукции. 

В последние годы выпуск текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха в республике растет. Так, в 2018 году объем производства продукции отрасли достиг Br3,9 млрд и по сравнению с 2017 годом увеличился в сопоставимых ценах на 4%.

Также в 2018 году произведено 26,1 млн кв.м льняных тканей, 39,1 тыс. т непряденого волокна льна, 6,5 млн штук столового белья, 11,4 млн пар обуви, 24 млн. кв.м ковров и ковровых изделий, 48,2 млн трикотажных изделий, 561 тыс. женских и мужских сумок, 8,3 млн. верхней одежды (кроме трикотажной).

Продукция белорусских производителей пользуется спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. За рубежом востребованы наши ткани, одежда, трикотажные изделия и обувь.

В 2018 году такой продукции экспортировано на $1353,6 млн, или на 7,8% больше, чем в 2017 году.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 1,6 тыс. предприятий в Беларуси работают в сфере легкой промышленности, в них трудятся более 93 тыс. человек, обеспечивающих около 4% всего объема промышленного...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Зыбицкой открылось заведение со сверхпопулярным сегодня направлением. Догадались, что за оно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика