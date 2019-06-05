В Беларуси работают более 1,6 тыс. предприятий легпрома

Источник материала: Интерфакс

Более 1,6 тыс. предприятий в Беларуси работают в сфере легкой промышленности, в них трудятся более 93 тыс. человек, обеспечивающих около 4% всего объема промышленного производства, сообщается в Национальном статистическом комитете

Согласно данным статистического обзора к Дню работников легкой промышленности, отечественные предприятия легкой индустрии ориентированы на выпуск хлопчатобумажных и льняных тканей, тканей из химических волокон, ковров и ковровых изделий, одежды, корсетных изделий, чулочно-носочных изделий, кожевенных товаров, обуви и другой продукции.

В последние годы выпуск текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха в республике растет. Так, в 2018 году объем производства продукции отрасли достиг Br3,9 млрд и по сравнению с 2017 годом увеличился в сопоставимых ценах на 4%.

Также в 2018 году произведено 26,1 млн кв.м льняных тканей, 39,1 тыс. т непряденого волокна льна, 6,5 млн штук столового белья, 11,4 млн пар обуви, 24 млн. кв.м ковров и ковровых изделий, 48,2 млн трикотажных изделий, 561 тыс. женских и мужских сумок, 8,3 млн. верхней одежды (кроме трикотажной).

Продукция белорусских производителей пользуется спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. За рубежом востребованы наши ткани, одежда, трикотажные изделия и обувь.

В 2018 году такой продукции экспортировано на $1353,6 млн, или на 7,8% больше, чем в 2017 году.

