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Туристы во всем мире потратили в 2018 году $1,7 трлн

06.06.2019 18:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Туристы во всем мире потратили в 2018 году $1,7 трлн, на 4% больше, чем годом ранее, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

В реальном выражении с учетом инфляции и колебаний обменных курсов поступления от международного туризма достигли $1448 млрд, на $100 млрд больше, чем годом ранее. При этом число международных туристских прибытий выросло на 6%.

"Рост числа зарубежных поездок во многих странах способствует росту доходов от международного туризма. Сейчас они составляют 29% глобального экспорта услуг и 7% от общего объема экспорта товаров и услуг. Эти цифры ставят международный туризм в первую пятерку ведущих отраслей мировой экономики, позади химической промышленности и нефтяного сектора, но впереди пищевой и автомобильной отраслей", - сказали в организации.

Как отмечает генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили, доходы от туризма растут и в развитых, и в развивающихся странах, и это создает рабочие места, развивает предпринимательство и улучшает положение людей в экономике при одновременном сокращении торгового дефицита.

Среди регионов лидируют Азия и Тихоокеанский регион с приростом доходов от туризма в 7%, за ними следует Европа с приростом в 5%. Страны Ближнего Востока заработали больше на 3%, Африка - на 1%. Быстрее всего доходы от туризма растут в Центральной и Восточной Европе, а также в Северо-Восточной Азии (плюс 9%).

Российские туристы в 2018 году потратили за рубежом $34,5 млрд

Согласно данным UNWTO, Россия в 2018 году заняла седьмое место в мире по расходам своих граждан на путешествия за рубежом. В 2018 году российские туристы потратили за рубежом $34,5 млрд, что на 11% больше, чем годом ранее. Россия заняла седьмое место среди всех стран мира по этому показателю.

Больше всего во время зарубежных поездок тратят туристы из Китая, их расходы выросли на 5% по сравнению с 2017 годом и составили $277 млрд. На втором месте - США, чьи граждане потратили $144 млрд, что на 7% больше, чем годом ранее. На третьем - Германия (94 млрд, плюс 1%), на четвертом - Великобритания (75,8 млрд, прирост - 3%). Также в первой пятерке Франция (48 млрд, плюс 11%). На шестом месте - Австралия (36,8 млрд, плюс 10%).

Восьмое, девятое и десятое места заняли Канада, Южная Корея и Италия, чьи граждане потратили 33, 32 и 30 млрд долларов соответственно.

По статистике Погранслужбы ФСБ России, граждане РФ по итогам 2018 года совершили 44,5 млн поездок за границу с различными целями, это на 4% больше, чем годом ранее.

 
 
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Туристы во всем мире потратили в 2018 году $1,7 трлн, на 4% больше, чем годом ранее, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO). В реальном выражении с учетом...
 
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