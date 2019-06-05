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В Беларуси утвердили новые национальные эталоны

06.06.2019 18:47 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Новые национальные эталоны – единицы длины-  метра в области больших длин и единиц спектральной плотности энергетической яркости, энергетической освещенности и силы излучения в диапазоне длин волн от 0,2 до 3,0 мкм утверждены в Беларуси, сообщили в Белорусском государственном институте метрологии.

Эталоны разработаны и утверждены в соответствии с государственной научно-технической программой "Эталоны Беларуси" на 2016-2020 годы.

Также модернизирован и определен в качестве национального эталон единицы плоского угла в области измерений малых углов.

Всего на сегодняшний день национальная эталонная база страны включает 58 эталонов.

 
 
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Новые национальные эталоны – единицы длины-  метра в области больших длин и единиц спектральной плотности энергетической яркости, энергетической освещенности и...
 
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