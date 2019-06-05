Польша хочет провести III Европейские игры в 2023 году

Источник материала: Интерфакс

НОК Польши изъявил желание провести следующие Европейские игры в своей стране, сообщаете на официальном сайте Европейских олимпийских комитетов.

"После истечения срока представления документов на право стать кандидатом на проведение III Европейских игр в 2023 году, Европейские олимпийские комитеты рады сообщить, что была получена одна заявка от НОК Польши", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что Польша готова провести соревнования в Кракове и других городах Малопольского воеводства.

Официальные выборы хозяев III Европейских игр состоятся на внеочередной генеральной ассамблее ЕОК в Минске 22 июня.

I Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, а вторые в истории состязания с 21 по 30 июня 2019 года пройдут в Минске.

