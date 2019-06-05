Мезенцев: потенциал союзного договора велик

Источник материала: Интерфакс

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает, что у союзного договора Союзного государства Беларуси и РФ есть большой потенциал.

"Абсолютно убежден в том, что сейчас, на этом этапе, и те предложения, которые готовят стороны по реализации союзного договора, по совершенствованию и взаимоувязыванию шагов иих координации, подчеркивают, что потенциал союзного договора велик", - сказал Мезенцев на брифинге в четверг в Минске

Он подчеркнул, что в рамках союзного договора "можно очень многое сделать во благо двух стран на фундаменте учета национальных интересов".

Дипломат также отметил, что у Беларуси и России время от времени возникают спорные вопросы, но их " надо рассматривать через призму стратегического партнерства".

Как сообщалось, в декабре 2018 года была создана белорусско-российская группа по углублению интеграции. Группа занимается актуализацией Договора о создании Союзного государства, который был подписан в 1999 года. Рабочую группу с российской стороны возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской стороны - министр экономики Дмитрий Крутой.

Структура создана после того, как премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в декабре прошлого года заявил о необходимости актуализации Союзного договора в ответ на предложение Минска предоставить компенсацию потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью из-за реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.