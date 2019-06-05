Источник материала: Интерфакс

Ситуация с качеством нефти в экспортном нефтепроводе "Дружба" стабилизируется, сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев в рамках ПМЭФ.

"Что касается технических аспектов, то ситуация, на мой взгляд, уже более-менее стабильная. Еще неделя и она вообще в пределах допустимой нормы будет, потому что через два дня нефть будет в Польше, и еще через пять дней она должна уже поступить в Германию. Конечно, это не идеальная ситуация, как была до инцидента, но, по крайней мере, сегодня все болевые точки будут закрыты", - заявил Токарев

"Очень жаль, что очень много потеряно времени, но она, во-первых, неожиданная эта история - никто никогда в эти условия, обстоятельства не попадал. Очень, на мой взгляд, продуктивно и конструктивно мы сработали вместе с правительством, с Минэнерго, и партнеры они, конечно, понервничали первое время, потому что казалось, что никогда не кончится весь этот ужас, но потом нашли общий язык и в результате таких встреч, их было несколько: в Минске, в Варшаве, в Братиславе, в Москве, в конце концов мы определились, каждый со своей задачей, как ее решать, согласовали документ базовый, который в настоящее время у нас как "дорожная карта" используется. И вот мы ее реализуем", - добавил он.

"Сейчас осталась тема компенсаций, финансовых вопросов. Но это очень непростая тема. Казалось бы, взял там, посчитал, сколько нефти было, умножил... На самом деле все это в контексте юридическом еще усложняется, поскольку у "Транснефти" например, нет прямых отношений ни с польскими партнерами, ни со словаками, южной веткой ("Дружбы" - ИФ), кто-то так или иначе был вовлечен в эту историю. И вот пока последовательность эта не будет благополучно разрешена, так сказать, польские партнеры с белорусскими, белорусские с нами или с грузовладельцами - компаниями нефтяными, которые отправляли (нефть - ИФ), вот так взять и из кошелька достать деньги...", - продолжил глава монополии.

Он отметил, что базовый принцип по компенсациям согласован. "Мы предложили механизм, который всех удовлетворил. Мы поставили подписи на последнем, 3 июня в Москве, расширенном совещании, и он упрощает все нюансы и моменты и позволяет очень быстро грузовладельцам разобраться с покупателями. А мы уже здесь с грузовладельцем закрываем дальше тему. Двухходовка получается, для нас, по крайней мере", - сказал Токарев.

Собеседник не стал уточнять возможные расходы "Транснефти" из-за форс-мажора на "Дружбе". "Вот это самое узкое место, потому что многие еще не могут дать достоверные данные по материалам, по объемам некондиционной нефти. Потом ведь помимо самой транспортируемой нефти она где-то хранилась, ее куда-то перемещали в какие-то резервуары... Составляющих много, и все это сказывается на размере той компенсации, которую надо посчитать достоверно", - пояснил он. "Для нас сначала транзит был туда, теперь обратно, теперь это все еще нужно умножать на коэффициент, это тот тариф, который идет реверсом. Я бы сейчас не стал комментировать финансовые аспекты, потому что они в любом случае будут недостоверны", - сказал он.

По его словам, белорусскую сторону, которая участвовала в переговорах, схема устроила. "Они поставили подпись под этим документом. А конкретно, мы еще, я думаю, отдельно в двустороннем режиме с белорусскими партнерами будем обсуждать этот вопрос", - отметил Токарев. На вопрос, продолжает ли белорусская сторона настаивать на компенсации, президент "Транснефти" сказал: "Да нет, это было просто эмоциональное заявление в первые дни, когда все были взвинчены. Эта серьезная конкретная ситуация доводила до таких вот моментов эмоциональных".

Дополнительных поставок нефти в Беларусь в июле не планируется. "В июле у нас вообще должно быть уже в пределах заявок, которые подавались. В июле у нас еще будет продолжаться история с нефтью на "Нафтан", потому что сегодня их резервуары порядка 570 тыс. тонн нефти, и этот объем зарезервируем уже у них, а тем временем вытесним из двух ниток ("Дружбы" "грязную" нефть - ИФ), которая сегодня в Беларуси, для кондиции в России, и задействуем направление по "Дружбе". Механизмы есть, всё нормально, все спокойно к этому относятся", - заявил он.

Говоря о том, сколько месяцев может занять полное восстановление после форс-мажора, Токарев сказал: "Мы прикидывали, в общем-то сейчас нашли варианты, которые позволят ускорить очистку. Но так порядка 6-8 месяцев мы берем из расчетов. Если все схемы, которые мы сейчас прорабатываем, прям по ходу новые идеи появляются, то может быть и быстрее".

За 5 месяцев по системе "Транснефти" на НПЗ РФ поставлено 98,5 млн тонн; экспорт - 97,1 млн тонн; в дальнее зарубежье - 82,2 млн тонн; экспорт морем - 57,5 млн тонн; по нефтепроводу "Дружба" - 15,4 млн тонн. Экспорт за 5 месяцев вырос на 2,9 млн тонн, в дальнее зарубежье - на 3,1 млн тонн, по морям выросла отгрузка на 6,5 млн тонн, по нефтепроводу "Дружба" уменьшилась на 4,4 млн тонн. Поставки на НПЗ снизились на 3,25 млн тонн. Принято в систему за 5 месяцев 2018 года 195,7 млн против 198 млн в текущем.

Как сообщалось, в конце апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба". Транзит нефти в Европу был приостановлен. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.