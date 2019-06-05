ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый посол РФ в Минске намерен работать над углублением отношений Беларуси и России

06.06.2019 17:53 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявляет, что намерен работать над углублением отношений двух стран.

"Установки, я думаю, которые дают глава государств, министр иностранных дел любому послу  - это сделать все возможное, чтобы масштаб и глубина отношений наших стран - России и Беларуси  - были еще более результативными, чтобы это чувствовали люди", - сказал Мезенцев на брифинге в четверг в Минске.

Дипломат заявил, что ожидает интересной работы в Минске и отметил многогранную взаимосвязанную деятельность белорусско-российской сторон по укреплению и расширению совместного взаимодействия.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 30 апреля освободил Михаила Бабича от должности посла в Беларуси. Тогда же президент РФ подписал указ о назначении Мезенцева послом в Минске.

Мезенцев являлся членом Совета Федерации, ранее занимал пост губернатора Иркутской области, был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. 29 мая Мезенцев сложил с себя полномочия сенатора, 2 июня прибыл в Минск. Накануне он вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявляет, что намерен работать над углублением отношений двух стран. "Установки, я думаю, которые дают глава государств,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Школа клоунов «КОШКИН ДОМ» в ГДК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика