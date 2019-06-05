Беларусь предлагает создать в Курской области хаб по поставкам калийных удобрений

Источник материала: Интерфакс

Посол Беларуси в России Владимир Семашко предложил врио губернатора Курской области Роману Старовойту создать на территории региона логистический хаб по поставкам калийных и азотных удобрений.

"Владимир Семашко подчеркнул готовность к диалогу о создании на территории области логистического центра (хаба) по поставкам калийных и азотных удобрений, к участию белорусских проектных и строительных организаций в реализации мелиоративных программ региона", - сказано в сообщении пресс-службы белорусского посольства после встречи Семашко со Старовойтом на полях Петербургского международного экономического форума.

По итогам встречи Семашко и Старовойт договорились провести в ближайшее время визит делегации Курской области в Беларусь.

Белорусский посол подчеркнул заинтересованность Минска в активном развитии экономического сотрудничества с российским регионом. "Динамика роста взаимного товарооборота весьма положительна. Область активно участвует в межрегиональных мероприятиях…Но потенциал двустороннего взаимодействия значительно выше и белорусская сторона заинтересована в его развитии", - заявил Семашко.

Он предложил поставлять белорусскую сельхозтехнику с использованием льготных схем финансирования и сервисного обслуживания, расширить участие белорусских компаний в региональной строительной госпрограмме. Российской стороне было также предложено организовать совместное предприятие в дорожно-строительной отрасли, развивать поставки строительных материалов, в том числе мостовых железобетонных конструкций белорусского производства.

В 2018 году товарооборот Беларуси с Курской областью составил $142,5 млн, увеличившись на 6,8%. В январе-апреле 2019 года отмечается рост товарооборота на 43,5%.

Калийные удобрения в Беларуси выпускает ОАО "Беларуськалий" - один из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. По данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится пятая часть мирового объема производства калийных удобрений. Предприятие экспортирует свою продукцию более чем в 120 стран мира. В 2018 году "Беларуськалий" произвел более 12 млн тонн хлоркалия, в 2017 году - около 11,5 млн тонн, в 2016 году - 10,32 млн тонн.