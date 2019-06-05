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Telegram после обновления перестанет работать на Windows XP, Vista и старых версиях macOS
Источник материала: Интерфакс
Обновился десктопный клиент Telegram для операционных систем Windows, macOS и Linux.
В списке главных изменений версии 1.7.4 - возможность просматривать видеофайлы в режиме стриминга, пока Telegram загружает их на компьютер. Также сообщается, что с 1 сентября будет прекращена поддержка Windows XP и Vista, macOS 10.6 и 10.9.
Обновление доступно на официальном сайте Telegram, в ближайшее время оно также появится в Microsoft Store и App Store.
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Обновился десктопный клиент Telegram для операционных систем Windows, macOS и Linux. В списке главных изменений версии 1.7.4 - возможность просматривать видеофайлы в режиме...
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