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Кучма: экономической блокады Донбасса нет, есть временный запрет на перемещение грузов

06.06.2019 17:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Леонид Кучма полагает, что никакой экономической блокады Донбасса нет, а решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины введено временное ограничение на перемещение товаров.

"Нет никакой экономической блокады. Уважаемое общество, почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны, и потом указ (пятого президента Украины Петра - ИФ) Порошенко. Это временное запрещение перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада?", - сказал он на пресс-конференции в администрации президента в четверг.

"Я только что приехал с совещания у вице-премьер-министра Зубко, где мы рассмотрели все проблемы, которые касаются экономики там (в Донбассе - ИФ). Это и вода, и электроэнергия, и связь", - рассказал Кучма.

Он подчеркнул, что решение по отмене временного запрета, восстановления транспортных контактов нужно принимать на уровне СНБО. "Должно пройти заседание СНБО, на котором должны быть даны поручения всем и вся, в частности, правительству, чтобы дать возможность сделать все нашей стороне этот вопрос решить. В ТКГ мы решений не принимаем", - отметил Кучма.

По его мнению, на СНБО также должен быть рассмотрен вопрос аудита украинских предприятий на неподконтрольных территориях, которые были национализированы властями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), а для аудита привлечь в том числе международных партнеров. "Может быть, я и не должен этого говорить, однако у некоторых бизнесменов нет желания возвращать (эти предприятия - ИФ), потому что они за это время доведены до такого состояния", - сказал Кучма.

Кучма подчеркнул, что процесс должен быть двусторонним, чтобы " не только мы бы сказали, что прекращаем такие действия, а та сторона также дала заверения, причем расписалась под этим документом, условно говоря".

 
 
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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Леонид Кучма полагает, что никакой экономической блокады Донбасса нет, а решением...
 
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