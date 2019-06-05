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Нацбанк Беларуси посчитает расходы иностранцев на II Евроиграх в Минске

06.06.2019 17:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Национальный банк Беларуси (НББ) направил в банки запрос на предоставление информации о расходах иностранных туристов, которые посетят Минск в период проведения II Европейских игр с 21 по 30 июня 2019 года.

"С целью оценки расходов, осуществленных иностранными туристами, прибывающими на II Европейские игры 2019 года, просим представить в Национальный банк информацию об операциях при использовании банковских платежных карточек, выпущенных в обращение банками-нерезидентами", - сказано в письме регулятора в адрес банков, текстом которого располагает "Интерфакс-Запад".

В письме уточняется, что данные о расходах иностранцев следует предоставлять за период действия безвизового режима для иностранных туристов с 10 июня по 10 июля 2019 года, в том числе за период проведения Евроигр – с 21 по 30 июня 2019 года.

При этом НББ просит банки предоставлять информацию по суммам в эквиваленте доллара США.

Как сообщалось, организаторы ожидают, что в период проведения Евроигр Минск посетит около 30 тыс. болельщиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Национальный банк Беларуси (НББ) направил в банки запрос на предоставление информации о расходах иностранных туристов, которые посетят Минск в период проведения II...
 
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