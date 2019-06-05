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Пошла искать хозяина. Лошадь прогуливалась в гипермаркете на Уборевича

06.06.2019 19:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычный покупатель. Настоящая лошадь прогуливалась в гипермаркете на Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Видео появилось в сети.

Пошла искать хозяина. Лошадь прогуливалась в гипермаркете на Уборевича

По словам очевидца, лошадь вошла в здание магазина утром, но застряла в проёме двери. Оказалось, хозяин – житель соседней деревни – привязал животное рядом с магазином и пошёл за покупками.

Испугавшись шума, лошадь решила найти более безопасное место и попыталась пробраться внутрь торгового центра. Животное освободили и вернули хозяину, а чтобы случай не повторился, сотрудники закрыли боковые двери.

Пошла искать хозяина. Лошадь прогуливалась в гипермаркете на Уборевича

Так что теперь на дверях магазинов вполне может появиться наклейка с запретом на посещение торгового объекта не только с собаками, но и с лошадьми.

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Новости Беларуси. Необычный покупатель. Настоящая лошадь прогуливалась в гипермаркете на Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Видео...
 
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