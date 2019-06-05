Купить билет БЖД через Интернет станет проще

Электронная регистрация происходит теперь автоматически после оплаты билета на поезд, в котором такая услуга предусмотрена. Ставить галочку в соответствующей графе больше не требуется.





– Рекомендуется в обязательном порядке проверять наличие электронной регистрации в разделе «Личный кабинет». При отсутствии такой отметки билет придется оформить в кассе, – отметили в пресс-службе БЖД.





Как там пояснили, с электронной регистрацией покупают 87 % билетов от общего количества, которые продаются на

сайте.









Отметим, оформить электронную регистрацию не получится на поезда, которые ходят в Украину, а также на некоторые поезда и беспересадочные вагоны в сообщении с другими государствами.



