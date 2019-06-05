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Купить билет БЖД через Интернет станет проще

06.06.2019 19:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Процесс покупки электронных билетов на сайте Белорусской железной дороги упрощен с 3 июня, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе БЖД.

Электронная регистрация происходит теперь автоматически после оплаты билета на поезд, в котором такая услуга предусмотрена. Ставить галочку в соответствующей графе больше не требуется.

– Рекомендуется в обязательном порядке проверять наличие электронной регистрации в разделе «Личный кабинет». При отсутствии такой отметки билет придется оформить в кассе, – отметили в пресс-службе БЖД.

Как там пояснили, с электронной регистрацией покупают 87 % билетов от общего количества, которые продаются на 
сайте.


Отметим, оформить электронную регистрацию не получится на поезда, которые ходят в Украину, а также на некоторые поезда и беспересадочные вагоны в сообщении с другими государствами.


 
Теги: Минск
 
 
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Процесс покупки электронных билетов на сайте Белорусской железной дороги упрощен с 3 июня, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе БЖД.
 
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