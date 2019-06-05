|
Купить билет БЖД через Интернет станет проще
Источник материала: Партизан
Процесс покупки электронных билетов на сайте Белорусской железной дороги упрощен с 3 июня,
Электронная регистрация происходит теперь автоматически после оплаты билета на поезд, в котором такая услуга предусмотрена. Ставить галочку в соответствующей графе больше не требуется.
– Рекомендуется в обязательном порядке проверять наличие электронной регистрации в разделе «Личный кабинет». При отсутствии такой отметки билет придется оформить в кассе, – отметили в пресс-службе БЖД.
Как там пояснили, с электронной регистрацией покупают 87 % билетов от общего количества, которые продаются на
сайте.
Отметим, оформить электронную регистрацию не получится на поезда, которые ходят в Украину, а также на некоторые поезда и беспересадочные вагоны в сообщении с другими государствами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Процесс покупки электронных билетов на сайте Белорусской железной дороги упрощен с 3 июня, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе БЖД.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)