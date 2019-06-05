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Классика в народ: в Верхнем городе 8 июня бесплатно покажут «Женитьбу Бальзаминова»
Источник материала: Партизан
В Верхнем городе во дворике отеля «Монастырский» (ул. Кирилла и Мефодия, 6) 8 июня состоится очередной кинопоказ в проекте Open air Cinema,
Кадр из фильма
Начало — в 21:30.
В День многонациональной России зрители увидят классику советского кинематографа картину режиссера Константина Воинова «Женитьба Бальзаминова» (1964 г.).
Мелкий чиновник Бальзаминов мечтает жениться и обязательно на богатой. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, составляют сюжет одной из популярнейших советских кинолент.
Вход на мероприятие свободный.
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В Верхнем городе во дворике отеля «Монастырский» (ул. Кирилла и Мефодия, 6) 8 июня состоится очередной кинопоказ в проекте Open air Cinema, сообщили корреспонденту...
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