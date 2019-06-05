Классика в народ: в Верхнем городе 8 июня бесплатно покажут «Женитьбу Бальзаминова»





Кадр из фильма





Начало — в 21:30.





В День многонациональной России зрители увидят классику советского кинематографа картину режиссера Константина Воинова «Женитьба Бальзаминова» (1964 г.).





Мелкий чиновник Бальзаминов мечтает жениться и обязательно на богатой. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, составляют сюжет одной из популярнейших советских кинолент.





Вход на мероприятие свободный.







